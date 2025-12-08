- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
188
Profit Trade:
125 (66.48%)
Loss Trade:
63 (33.51%)
Best Trade:
122.90 USD
Worst Trade:
-57.70 USD
Profitto lordo:
1 844.25 USD (18 890 pips)
Perdita lorda:
-1 268.53 USD (11 228 pips)
Vincite massime consecutive:
27 (371.01 USD)
Massimo profitto consecutivo:
371.01 USD (27)
Indice di Sharpe:
0.16
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 giorni fa
Trade a settimana:
43
Tempo di attesa medio:
2 ore
Fattore di recupero:
2.27
Long Trade:
96 (51.06%)
Short Trade:
92 (48.94%)
Fattore di profitto:
1.45
Profitto previsto:
3.06 USD
Profitto medio:
14.75 USD
Perdita media:
-20.14 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-245.90 USD)
Massima perdita consecutiva:
-245.90 USD (7)
Crescita mensile:
61.54%
Algo trading:
4%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
151.98 USD
Massimale:
253.90 USD (23.04%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|100
|GBPUSD.db
|18
|USDJPY.db
|14
|USDCHF.db
|13
|EURJPY.db
|13
|EURUSD.db
|7
|USDCAD.db
|6
|GBPJPY.db
|5
|GBPAUD.db
|5
|AUDJPY.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD.rr
|514
|GBPUSD.db
|31
|USDJPY.db
|92
|USDCHF.db
|3
|EURJPY.db
|-38
|EURUSD.db
|4
|USDCAD.db
|4
|GBPJPY.db
|10
|GBPAUD.db
|12
|AUDJPY.db
|-60
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|0
|USK.db
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD.rr
|6.1K
|GBPUSD.db
|366
|USDJPY.db
|1.6K
|USDCHF.db
|121
|EURJPY.db
|-391
|EURUSD.db
|108
|USDCAD.db
|140
|GBPJPY.db
|232
|GBPAUD.db
|165
|AUDJPY.db
|-863
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|9
|USK.db
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +122.90 USD
Worst Trade: -58 USD
Vincite massime consecutive: 27
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +371.01 USD
Massima perdita consecutiva: -245.90 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "RRFX-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Non ci sono recensioni