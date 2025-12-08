СигналыРазделы
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 300

Rendy Mahameru Prayogie
0 отзывов
Надежность
12 недель
0 / 0 USD
Копировать за 88 USD в месяц
прирост с 2025 29%
RRFX-Live
1:400
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
394
Прибыльных трейдов:
224 (56.85%)
Убыточных трейдов:
170 (43.15%)
Лучший трейд:
122.90 USD
Худший трейд:
-67.60 USD
Общая прибыль:
4 641.24 USD (46 884 pips)
Общий убыток:
-4 319.53 USD (39 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (371.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
371.01 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
3.03%
Макс. загрузка депозита:
5.10%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
173 (43.91%)
Коротких трейдов:
221 (56.09%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
20.72 USD
Средний убыток:
-25.41 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-479.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-479.90 USD (19)
Прирост в месяц:
-10.66%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
208.09 USD
Максимальная:
811.86 USD (50.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.90% (821.86 USD)
По эквити:
12.85% (166.90 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD.rr 301
GBPUSD.db 18
EURJPY.db 16
USDJPY.db 14
USDCHF.db 13
GBPJPY.db 7
EURUSD.db 7
USDCAD.db 6
GBPAUD.db 5
AUDJPY.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
50 100 150 200 250 300 350 400
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD.rr 252
GBPUSD.db 31
EURJPY.db -37
USDJPY.db 92
USDCHF.db 3
GBPJPY.db 17
EURUSD.db 4
USDCAD.db 4
GBPAUD.db 12
AUDJPY.db -60
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 0
USK.db 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD.rr 5.5K
GBPUSD.db 366
EURJPY.db -331
USDJPY.db 1.6K
USDCHF.db 121
GBPJPY.db 375
EURUSD.db 108
USDCAD.db 140
GBPAUD.db 165
AUDJPY.db -863
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 9
USK.db 11
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +122.90 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +371.01 USD
Макс. убыток в серии: -479.90 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RRFX-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

2026.01.19 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
