Всего трейдов:
394
Прибыльных трейдов:
224 (56.85%)
Убыточных трейдов:
170 (43.15%)
Лучший трейд:
122.90 USD
Худший трейд:
-67.60 USD
Общая прибыль:
4 641.24 USD (46 884 pips)
Общий убыток:
-4 319.53 USD (39 631 pips)
Макс. серия выигрышей:
27 (371.01 USD)
Макс. прибыль в серии:
371.01 USD (27)
Коэффициент Шарпа:
0.07
Торговая активность:
3.03%
Макс. загрузка депозита:
5.10%
Последний трейд:
1 час
Трейдов в неделю:
34
Ср. время удержания:
1 час
Фактор восстановления:
0.40
Длинных трейдов:
173 (43.91%)
Коротких трейдов:
221 (56.09%)
Профит фактор:
1.07
Мат. ожидание:
0.82 USD
Средняя прибыль:
20.72 USD
Средний убыток:
-25.41 USD
Макс. серия проигрышей:
19 (-479.90 USD)
Макс. убыток в серии:
-479.90 USD (19)
Прирост в месяц:
-10.66%
Алготрейдинг:
2%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
208.09 USD
Максимальная:
811.86 USD (50.62%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
50.90% (821.86 USD)
По эквити:
12.85% (166.90 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|301
|GBPUSD.db
|18
|EURJPY.db
|16
|USDJPY.db
|14
|USDCHF.db
|13
|GBPJPY.db
|7
|EURUSD.db
|7
|USDCAD.db
|6
|GBPAUD.db
|5
|AUDJPY.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD.rr
|252
|GBPUSD.db
|31
|EURJPY.db
|-37
|USDJPY.db
|92
|USDCHF.db
|3
|GBPJPY.db
|17
|EURUSD.db
|4
|USDCAD.db
|4
|GBPAUD.db
|12
|AUDJPY.db
|-60
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|0
|USK.db
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD.rr
|5.5K
|GBPUSD.db
|366
|EURJPY.db
|-331
|USDJPY.db
|1.6K
|USDCHF.db
|121
|GBPJPY.db
|375
|EURUSD.db
|108
|USDCAD.db
|140
|GBPAUD.db
|165
|AUDJPY.db
|-863
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|9
|USK.db
|11
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +122.90 USD
Худший трейд: -68 USD
Макс. серия выигрышей: 27
Макс. серия проигрышей: 19
Макс. прибыль в серии: +371.01 USD
Макс. убыток в серии: -479.90 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "RRFX-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
