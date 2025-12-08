SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Challange 300
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 300

Rendy Mahameru Prayogie
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
12 Wochen
0 / 0 USD
Für 88 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 27%
RRFX-Live
1:400
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
393
Gewinntrades:
223 (56.74%)
Verlusttrades:
170 (43.26%)
Bester Trade:
122.90 USD
Schlechtester Trade:
-67.60 USD
Bruttoprofit:
4 629.24 USD (46 765 pips)
Bruttoverlust:
-4 318.53 USD (39 631 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
27 (371.01 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
371.01 USD (27)
Sharpe Ratio:
0.07
Trading-Aktivität:
3.03%
Max deposit load:
5.10%
Letzter Trade:
38 Minuten
Trades pro Woche:
33
Durchschn. Haltezeit:
1 Stunde
Erholungsfaktor:
0.38
Long-Positionen:
172 (43.77%)
Short-Positionen:
221 (56.23%)
Profit-Faktor:
1.07
Mathematische Gewinnerwartung:
0.79 USD
Durchschnittlicher Profit:
20.76 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-25.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
19 (-479.90 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-479.90 USD (19)
Wachstum pro Monat :
-11.73%
Algo-Trading:
2%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
208.09 USD
Maximaler:
811.86 USD (50.62%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
50.90% (821.86 USD)
Kapital:
12.85% (166.90 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD.rr 300
GBPUSD.db 18
EURJPY.db 16
USDJPY.db 14
USDCHF.db 13
GBPJPY.db 7
EURUSD.db 7
USDCAD.db 6
GBPAUD.db 5
AUDJPY.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD.rr 241
GBPUSD.db 31
EURJPY.db -37
USDJPY.db 92
USDCHF.db 3
GBPJPY.db 17
EURUSD.db 4
USDCAD.db 4
GBPAUD.db 12
AUDJPY.db -60
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 0
USK.db 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD.rr 5.4K
GBPUSD.db 366
EURJPY.db -331
USDJPY.db 1.6K
USDCHF.db 121
GBPJPY.db 375
EURUSD.db 108
USDCAD.db 140
GBPAUD.db 165
AUDJPY.db -863
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 9
USK.db 11
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +122.90 USD
Schlechtester Trade: -68 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 27
Max. aufeinandergehende Verluste: 19
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +371.01 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -479.90 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "RRFX-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Keine Bewertungen
2026.01.19 18:25
Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.16 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Challange 300
88 USD pro Monat
27%
0
0
USD
915
USD
12
2%
393
56%
3%
1.07
0.79
USD
51%
1:400
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.