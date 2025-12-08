- Büyüme
İşlemler:
188
Kârla kapanan işlemler:
125 (66.48%)
Zararla kapanan işlemler:
63 (33.51%)
En iyi işlem:
122.90 USD
En kötü işlem:
-57.70 USD
Brüt kâr:
1 844.25 USD (18 890 pips)
Brüt zarar:
-1 268.53 USD (11 228 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
27 (371.01 USD)
Maksimum ardışık kâr:
371.01 USD (27)
Sharpe oranı:
0.16
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 gün önce
Hafta başına işlemler:
43
Ort. tutma süresi:
2 saat
Düzelme faktörü:
2.27
Alış işlemleri:
96 (51.06%)
Satış işlemleri:
92 (48.94%)
Kâr faktörü:
1.45
Beklenen getiri:
3.06 USD
Ortalama kâr:
14.75 USD
Ortalama zarar:
-20.14 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-245.90 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-245.90 USD (7)
Aylık büyüme:
61.54%
Algo alım-satım:
4%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
151.98 USD
Maksimum:
253.90 USD (23.04%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|100
|GBPUSD.db
|18
|USDJPY.db
|14
|USDCHF.db
|13
|EURJPY.db
|13
|EURUSD.db
|7
|USDCAD.db
|6
|GBPJPY.db
|5
|GBPAUD.db
|5
|AUDJPY.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|
12 24 36 48 60 72 84 96
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD.rr
|514
|GBPUSD.db
|31
|USDJPY.db
|92
|USDCHF.db
|3
|EURJPY.db
|-38
|EURUSD.db
|4
|USDCAD.db
|4
|GBPJPY.db
|10
|GBPAUD.db
|12
|AUDJPY.db
|-60
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|0
|USK.db
|4
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD.rr
|6.1K
|GBPUSD.db
|366
|USDJPY.db
|1.6K
|USDCHF.db
|121
|EURJPY.db
|-391
|EURUSD.db
|108
|USDCAD.db
|140
|GBPJPY.db
|232
|GBPAUD.db
|165
|AUDJPY.db
|-863
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|9
|USK.db
|11
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +122.90 USD
En kötü işlem: -58 USD
Maksimum ardışık kazanç: 27
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +371.01 USD
Maksimum ardışık zarar: -245.90 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "RRFX-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
