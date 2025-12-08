SinaisSeções
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 300

Rendy Mahameru Prayogie
0 comentários
Confiabilidade
12 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 27%
RRFX-Live
1:400
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
390
Negociações com lucro:
221 (56.66%)
Negociações com perda:
169 (43.33%)
Melhor negociação:
122.90 USD
Pior negociação:
-67.60 USD
Lucro bruto:
4 610.34 USD (46 578 pips)
Perda bruta:
-4 297.43 USD (39 450 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
27 (371.01 USD)
Máximo lucro consecutivo:
371.01 USD (27)
Índice de Sharpe:
0.07
Atividade de negociação:
3.03%
Depósito máximo carregado:
5.10%
Último negócio:
3 minutos atrás
Negociações por semana:
30
Tempo médio de espera:
1 hora
Fator de recuperação:
0.39
Negociações longas:
169 (43.33%)
Negociações curtas:
221 (56.67%)
Fator de lucro:
1.07
Valor esperado:
0.80 USD
Lucro médio:
20.86 USD
Perda média:
-25.43 USD
Máximo de perdas consecutivas:
19 (-479.90 USD)
Máxima perda consecutiva:
-479.90 USD (19)
Crescimento mensal:
-11.52%
Algotrading:
2%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
208.09 USD
Máximo:
811.86 USD (50.62%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
50.90% (821.86 USD)
Pelo Capital Líquido:
12.85% (166.90 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
XAUUSD.rr 297
GBPUSD.db 18
EURJPY.db 16
USDJPY.db 14
USDCHF.db 13
GBPJPY.db 7
EURUSD.db 7
USDCAD.db 6
GBPAUD.db 5
AUDJPY.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
XAUUSD.rr 243
GBPUSD.db 31
EURJPY.db -37
USDJPY.db 92
USDCHF.db 3
GBPJPY.db 17
EURUSD.db 4
USDCAD.db 4
GBPAUD.db 12
AUDJPY.db -60
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 0
USK.db 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
XAUUSD.rr 5.4K
GBPUSD.db 366
EURJPY.db -331
USDJPY.db 1.6K
USDCHF.db 121
GBPJPY.db 375
EURUSD.db 108
USDCAD.db 140
GBPAUD.db 165
AUDJPY.db -863
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 9
USK.db 11
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +122.90 USD
Pior negociação: -68 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 27
Máximo de perdas consecutivas: 19
Máximo lucro consecutivo: +371.01 USD
Máxima perda consecutiva: -479.90 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "RRFX-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

2026.01.16 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
