- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
394
利益トレード:
224 (56.85%)
損失トレード:
170 (43.15%)
ベストトレード:
122.90 USD
最悪のトレード:
-67.60 USD
総利益:
4 641.24 USD (46 884 pips)
総損失:
-4 319.53 USD (39 631 pips)
最大連続の勝ち:
27 (371.01 USD)
最大連続利益:
371.01 USD (27)
シャープレシオ:
0.07
取引アクティビティ:
3.03%
最大入金額:
5.10%
最近のトレード:
47 分前
1週間当たりの取引:
34
平均保有時間:
1 時間
リカバリーファクター:
0.40
長いトレード:
173 (43.91%)
短いトレード:
221 (56.09%)
プロフィットファクター:
1.07
期待されたペイオフ:
0.82 USD
平均利益:
20.72 USD
平均損失:
-25.41 USD
最大連続の負け:
19 (-479.90 USD)
最大連続損失:
-479.90 USD (19)
月間成長:
-10.66%
アルゴリズム取引:
2%
残高によるドローダウン:
絶対:
208.09 USD
最大の:
811.86 USD (50.62%)
比較ドローダウン:
残高による:
50.90% (821.86 USD)
エクイティによる:
12.85% (166.90 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD.rr
|301
|GBPUSD.db
|18
|EURJPY.db
|16
|USDJPY.db
|14
|USDCHF.db
|13
|GBPJPY.db
|7
|EURUSD.db
|7
|USDCAD.db
|6
|GBPAUD.db
|5
|AUDJPY.db
|4
|EURCAD.db
|1
|NZDUSD.db
|1
|USK.db
|1
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|
50 100 150 200 250 300 350 400
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD.rr
|252
|GBPUSD.db
|31
|EURJPY.db
|-37
|USDJPY.db
|92
|USDCHF.db
|3
|GBPJPY.db
|17
|EURUSD.db
|4
|USDCAD.db
|4
|GBPAUD.db
|12
|AUDJPY.db
|-60
|EURCAD.db
|0
|NZDUSD.db
|0
|USK.db
|4
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD.rr
|5.5K
|GBPUSD.db
|366
|EURJPY.db
|-331
|USDJPY.db
|1.6K
|USDCHF.db
|121
|GBPJPY.db
|375
|EURUSD.db
|108
|USDCAD.db
|140
|GBPAUD.db
|165
|AUDJPY.db
|-863
|EURCAD.db
|7
|NZDUSD.db
|9
|USK.db
|11
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
|
20K 40K 60K 80K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +122.90 USD
最悪のトレード: -68 USD
最大連続の勝ち: 27
最大連続の負け: 19
最大連続利益: +371.01 USD
最大連続損失: -479.90 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"RRFX-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
データがありません
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
88 USD/月
29%
0
0
USD
USD
915
USD
USD
12
2%
394
56%
3%
1.07
0.82
USD
USD
51%
1:400