SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Challange 300
Rendy Mahameru Prayogie

Challange 300

Rendy Mahameru Prayogie
0 comentarios
Fiabilidad
12 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 88 USD al mes
incremento desde 2025 37%
RRFX-Live
1:400
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
384
Transacciones Rentables:
220 (57.29%)
Transacciones Irrentables:
164 (42.71%)
Mejor transacción:
122.90 USD
Peor transacción:
-67.60 USD
Beneficio Bruto:
4 594.14 USD (46 416 pips)
Pérdidas Brutas:
-4 216.23 USD (38 690 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
27 (371.01 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
371.01 USD (27)
Ratio de Sharpe:
0.08
Actividad comercial:
3.03%
Carga máxima del depósito:
5.10%
Último trade:
7 minutos
Trades a la semana:
24
Tiempo medio de espera:
1 hora
Factor de Recuperación:
0.47
Transacciones Largas:
167 (43.49%)
Transacciones Cortas:
217 (56.51%)
Factor de Beneficio:
1.09
Beneficio Esperado:
0.98 USD
Beneficio medio:
20.88 USD
Pérdidas medias:
-25.71 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
19 (-479.90 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-479.90 USD (19)
Crecimiento al mes:
-5.07%
Trading algorítmico:
2%
Reducción de balance:
Absoluto:
208.09 USD
Máxima:
811.86 USD (50.62%)
Reducción relativa:
De balance:
50.90% (821.86 USD)
De fondos:
12.85% (166.90 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD.rr 291
GBPUSD.db 18
EURJPY.db 16
USDJPY.db 14
USDCHF.db 13
GBPJPY.db 7
EURUSD.db 7
USDCAD.db 6
GBPAUD.db 5
AUDJPY.db 4
EURCAD.db 1
NZDUSD.db 1
USK.db 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD.rr 309
GBPUSD.db 31
EURJPY.db -37
USDJPY.db 92
USDCHF.db 3
GBPJPY.db 17
EURUSD.db 4
USDCAD.db 4
GBPAUD.db 12
AUDJPY.db -60
EURCAD.db 0
NZDUSD.db 0
USK.db 4
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD.rr 6K
GBPUSD.db 366
EURJPY.db -331
USDJPY.db 1.6K
USDCHF.db 121
GBPJPY.db 375
EURUSD.db 108
USDCAD.db 140
GBPAUD.db 165
AUDJPY.db -863
EURCAD.db 7
NZDUSD.db 9
USK.db 11
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
20K 40K 60K 80K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +122.90 USD
Peor transacción: -68 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 27
Máximo de pérdidas consecutivas: 19
Beneficio máximo consecutivo: +371.01 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -479.90 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "RRFX-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

No hay datos

No hay comentarios
2026.01.16 15:58
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2026.01.06 06:20
Removed warning: This is a newly opened account. Trading results may be of random nature
2025.12.29 17:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 16:26
Share of days for 80% of growth is too low
2025.12.29 16:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 15:26
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.29 14:23
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 16:41
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.22 04:29
80% of growth achieved within 2 days. This comprises 3.57% of days out of 56 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.11 14:55
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.11 12:55
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.10 11:28
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 14:29
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.08 01:14
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Challange 300
88 USD al mes
37%
0
0
USD
987
USD
12
2%
384
57%
3%
1.08
0.98
USD
51%
1:400
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.