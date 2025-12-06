信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Genius Amlan
Alo Sk

Genius Amlan

Alo Sk
0条评论
可靠性
20
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 160%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
748
盈利交易:
621 (83.02%)
亏损交易:
127 (16.98%)
最好交易:
127.16 USD
最差交易:
-179.18 USD
毛利:
6 208.14 USD (48 975 510 pips)
毛利亏损:
-1 956.18 USD (1 284 751 pips)
最大连续赢利:
97 (1 469.90 USD)
最大连续盈利:
1 469.90 USD (97)
夏普比率:
0.18
交易活动:
100.00%
最大入金加载:
4.41%
最近交易:
12 几小时前
每周交易:
23
平均持有时间:
15 小时
采收率:
6.28
长期交易:
515 (68.85%)
短期交易:
233 (31.15%)
利润因子:
3.17
预期回报:
5.68 USD
平均利润:
10.00 USD
平均损失:
-15.40 USD
最大连续失误:
11 (-189.82 USD)
最大连续亏损:
-350.97 USD (2)
每月增长:
21.54%
年度预测:
261.36%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
209.20 USD
最大值:
676.55 USD (41.24%)
相对跌幅:
结余:
19.86% (676.55 USD)
净值:
33.03% (2 348.46 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
GOLD 721
EURUSD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
GOLD 4.4K
EURUSD 3
AUDUSD 6
USDJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
GOLD 3.4M
EURUSD 335
AUDUSD 635
USDJPY -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +127.16 USD
最差交易: -179 USD
最大连续赢利: 97
最大连续失误: 2
最大连续盈利: +1 469.90 USD
最大连续亏损: -189.82 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMCapitalLtd-Live 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Genius Amlan
每月30 USD
160%
0
0
USD
7.1K
USD
20
0%
748
83%
100%
3.17
5.68
USD
33%
1:200
