- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
633
Profit Trade:
512 (80.88%)
Loss Trade:
121 (19.12%)
Best Trade:
100.27 USD
Worst Trade:
-179.18 USD
Profitto lordo:
5 197.61 USD (48 231 947 pips)
Perdita lorda:
-1 932.01 USD (1 277 978 pips)
Vincite massime consecutive:
97 (1 469.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 469.90 USD (97)
Indice di Sharpe:
0.17
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
1.30%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
49
Tempo di attesa medio:
14 ore
Fattore di recupero:
4.83
Long Trade:
404 (63.82%)
Short Trade:
229 (36.18%)
Fattore di profitto:
2.69
Profitto previsto:
5.16 USD
Profitto medio:
10.15 USD
Perdita media:
-15.97 USD
Massime perdite consecutive:
11 (-189.82 USD)
Massima perdita consecutiva:
-350.97 USD (2)
Crescita mensile:
31.98%
Previsione annuale:
0.00%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
209.20 USD
Massimale:
676.55 USD (41.24%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
11.05% (683.09 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GOLD
|607
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|
200 400 600
|
200 400 600
|
200 400 600
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GOLD
|3.4K
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|6
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|
2K 4K 6K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GOLD
|2.6M
|EURUSD
|335
|AUDUSD
|635
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
|
1M 2M 3M 4M 5M
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +100.27 USD
Worst Trade: -179 USD
Vincite massime consecutive: 97
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +1 469.90 USD
Massima perdita consecutiva: -189.82 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMCapitalLtd-Live" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
Nessun dato
Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
Non ci sono recensioni