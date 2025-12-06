СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Genius Amlan
Alo Sk

Genius Amlan

Alo Sk
0 отзывов
Надежность
19 недель
0 / 0 USD
прирост с 2025 159%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
744
Прибыльных трейдов:
618 (83.06%)
Убыточных трейдов:
126 (16.94%)
Лучший трейд:
127.16 USD
Худший трейд:
-179.18 USD
Общая прибыль:
6 173.79 USD (48 968 641 pips)
Общий убыток:
-1 952.45 USD (1 284 007 pips)
Макс. серия выигрышей:
97 (1 469.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 469.90 USD (97)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
6.24
Длинных трейдов:
511 (68.68%)
Коротких трейдов:
233 (31.32%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
5.67 USD
Средняя прибыль:
9.99 USD
Средний убыток:
-15.50 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-189.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-350.97 USD (2)
Прирост в месяц:
26.15%
Годовой прогноз:
317.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209.20 USD
Максимальная:
676.55 USD (41.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.86% (676.55 USD)
По эквити:
31.27% (2 220.76 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD 717
EURUSD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD 4.4K
EURUSD 3
AUDUSD 6
USDJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD 3.3M
EURUSD 335
AUDUSD 635
USDJPY -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +127.16 USD
Худший трейд: -179 USD
Макс. серия выигрышей: 97
Макс. серия проигрышей: 2
Макс. прибыль в серии: +1 469.90 USD
Макс. убыток в серии: -189.82 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
Нет отзывов
2025.12.25 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 16:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
