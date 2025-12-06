- Прирост
Всего трейдов:
744
Прибыльных трейдов:
618 (83.06%)
Убыточных трейдов:
126 (16.94%)
Лучший трейд:
127.16 USD
Худший трейд:
-179.18 USD
Общая прибыль:
6 173.79 USD (48 968 641 pips)
Общий убыток:
-1 952.45 USD (1 284 007 pips)
Макс. серия выигрышей:
97 (1 469.90 USD)
Макс. прибыль в серии:
1 469.90 USD (97)
Коэффициент Шарпа:
0.18
Торговая активность:
100.00%
Макс. загрузка депозита:
4.41%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
27
Ср. время удержания:
15 часов
Фактор восстановления:
6.24
Длинных трейдов:
511 (68.68%)
Коротких трейдов:
233 (31.32%)
Профит фактор:
3.16
Мат. ожидание:
5.67 USD
Средняя прибыль:
9.99 USD
Средний убыток:
-15.50 USD
Макс. серия проигрышей:
11 (-189.82 USD)
Макс. убыток в серии:
-350.97 USD (2)
Прирост в месяц:
26.15%
Годовой прогноз:
317.28%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
209.20 USD
Максимальная:
676.55 USD (41.24%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
19.86% (676.55 USD)
По эквити:
31.27% (2 220.76 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD
|717
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD
|4.4K
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|-7
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD
|3.3M
|EURUSD
|335
|AUDUSD
|635
|USDJPY
|-1K
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMCapitalLtd-Live" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
