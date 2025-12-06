シグナルセクション
Alo Sk
レビュー0件
信頼性
20週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 160%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
748
利益トレード:
621 (83.02%)
損失トレード:
127 (16.98%)
ベストトレード:
127.16 USD
最悪のトレード:
-179.18 USD
総利益:
6 208.14 USD (48 975 510 pips)
総損失:
-1 956.18 USD (1 284 751 pips)
最大連続の勝ち:
97 (1 469.90 USD)
最大連続利益:
1 469.90 USD (97)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.41%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
6.28
長いトレード:
515 (68.85%)
短いトレード:
233 (31.15%)
プロフィットファクター:
3.17
期待されたペイオフ:
5.68 USD
平均利益:
10.00 USD
平均損失:
-15.40 USD
最大連続の負け:
11 (-189.82 USD)
最大連続損失:
-350.97 USD (2)
月間成長:
21.54%
年間予想:
261.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
209.20 USD
最大の:
676.55 USD (41.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.86% (676.55 USD)
エクイティによる:
33.03% (2 348.46 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
GOLD 721
EURUSD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
GOLD 4.4K
EURUSD 3
AUDUSD 6
USDJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
GOLD 3.4M
EURUSD 335
AUDUSD 635
USDJPY -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +127.16 USD
最悪のトレード: -179 USD
最大連続の勝ち: 97
最大連続の負け: 2
最大連続利益: +1 469.90 USD
最大連続損失: -189.82 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

データがありません

Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
レビューなし
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 16:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
