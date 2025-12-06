- 成長
トレード:
748
利益トレード:
621 (83.02%)
損失トレード:
127 (16.98%)
ベストトレード:
127.16 USD
最悪のトレード:
-179.18 USD
総利益:
6 208.14 USD (48 975 510 pips)
総損失:
-1 956.18 USD (1 284 751 pips)
最大連続の勝ち:
97 (1 469.90 USD)
最大連続利益:
1 469.90 USD (97)
シャープレシオ:
0.18
取引アクティビティ:
100.00%
最大入金額:
4.41%
最近のトレード:
19 時間前
1週間当たりの取引:
19
平均保有時間:
15 時間
リカバリーファクター:
6.28
長いトレード:
515 (68.85%)
短いトレード:
233 (31.15%)
プロフィットファクター:
3.17
期待されたペイオフ:
5.68 USD
平均利益:
10.00 USD
平均損失:
-15.40 USD
最大連続の負け:
11 (-189.82 USD)
最大連続損失:
-350.97 USD (2)
月間成長:
21.54%
年間予想:
261.36%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
209.20 USD
最大の:
676.55 USD (41.24%)
比較ドローダウン:
残高による:
19.86% (676.55 USD)
エクイティによる:
33.03% (2 348.46 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD
|721
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD
|4.4K
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD
|3.4M
|EURUSD
|335
|AUDUSD
|635
|USDJPY
|-1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMCapitalLtd-Live"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
160%
0
0
USD
USD
7.1K
USD
USD
20
0%
748
83%
100%
3.17
5.68
USD
USD
33%
1:200