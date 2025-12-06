SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Genius Amlan
Alo Sk

Genius Amlan

Alo Sk
0 avis
17 semaines
0 / 0 USD
0%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
633
Bénéfice trades:
512 (80.88%)
Perte trades:
121 (19.12%)
Meilleure transaction:
100.27 USD
Pire transaction:
-179.18 USD
Bénéfice brut:
5 197.61 USD (48 231 947 pips)
Perte brute:
-1 932.01 USD (1 277 978 pips)
Gains consécutifs maximales:
97 (1 469.90 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 469.90 USD (97)
Ratio de Sharpe:
0.17
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
1.30%
Dernier trade:
1 un jour avant
Trades par semaine:
49
Temps de détention moyen:
14 heures
Facteur de récupération:
4.83
Longs trades:
404 (63.82%)
Courts trades:
229 (36.18%)
Facteur de profit:
2.69
Rendement attendu:
5.16 USD
Bénéfice moyen:
10.15 USD
Perte moyenne:
-15.97 USD
Pertes consécutives maximales:
11 (-189.82 USD)
Perte consécutive maximale:
-350.97 USD (2)
Croissance mensuelle:
31.98%
Prévision annuelle:
0.00%
Algo trading:
0%
Prélèvement par solde:
Absolu:
209.20 USD
Maximal:
676.55 USD (41.24%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
11.05% (683.09 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GOLD 607
EURUSD 2
AUDUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GOLD 3.4K
EURUSD 3
AUDUSD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GOLD 2.6M
EURUSD 335
AUDUSD 635
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +100.27 USD
Pire transaction: -179 USD
Gains consécutifs maximales: 97
Pertes consécutives maximales: 2
Bénéfice consécutif maximal: +1 469.90 USD
Perte consécutive maximale: -189.82 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "ICMCapitalLtd-Live" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pas de données

Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
Aucun avis
2025.12.06 16:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire