Alo Sk

Genius Amlan

Alo Sk
0 comentarios
Fiabilidad
20 semanas
0 / 0 USD
incremento desde 2025 160%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
748
Transacciones Rentables:
621 (83.02%)
Transacciones Irrentables:
127 (16.98%)
Mejor transacción:
127.16 USD
Peor transacción:
-179.18 USD
Beneficio Bruto:
6 208.14 USD (48 975 510 pips)
Pérdidas Brutas:
-1 956.18 USD (1 284 751 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
97 (1 469.90 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
1 469.90 USD (97)
Ratio de Sharpe:
0.18
Actividad comercial:
100.00%
Carga máxima del depósito:
4.41%
Último trade:
14 horas
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
15 horas
Factor de Recuperación:
6.28
Transacciones Largas:
515 (68.85%)
Transacciones Cortas:
233 (31.15%)
Factor de Beneficio:
3.17
Beneficio Esperado:
5.68 USD
Beneficio medio:
10.00 USD
Pérdidas medias:
-15.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
11 (-189.82 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-350.97 USD (2)
Crecimiento al mes:
21.54%
Pronóstico anual:
261.36%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
209.20 USD
Máxima:
676.55 USD (41.24%)
Reducción relativa:
De balance:
19.86% (676.55 USD)
De fondos:
33.03% (2 348.46 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
GOLD 721
EURUSD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
GOLD 4.4K
EURUSD 3
AUDUSD 6
USDJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
GOLD 3.4M
EURUSD 335
AUDUSD 635
USDJPY -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +127.16 USD
Peor transacción: -179 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 97
Máximo de pérdidas consecutivas: 2
Beneficio máximo consecutivo: +1 469.90 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -189.82 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMCapitalLtd-Live" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 16:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.