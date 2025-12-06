SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Genius Amlan
Alo Sk

Genius Amlan

Alo Sk
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
20 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 160%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
748
Gewinntrades:
621 (83.02%)
Verlusttrades:
127 (16.98%)
Bester Trade:
127.16 USD
Schlechtester Trade:
-179.18 USD
Bruttoprofit:
6 208.14 USD (48 975 510 pips)
Bruttoverlust:
-1 956.18 USD (1 284 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
97 (1 469.90 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
1 469.90 USD (97)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
100.00%
Max deposit load:
4.41%
Letzter Trade:
20 Stunden
Trades pro Woche:
19
Durchschn. Haltezeit:
15 Stunden
Erholungsfaktor:
6.28
Long-Positionen:
515 (68.85%)
Short-Positionen:
233 (31.15%)
Profit-Faktor:
3.17
Mathematische Gewinnerwartung:
5.68 USD
Durchschnittlicher Profit:
10.00 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-15.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
11 (-189.82 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-350.97 USD (2)
Wachstum pro Monat :
21.54%
Jahresprognose:
261.36%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
209.20 USD
Maximaler:
676.55 USD (41.24%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
19.86% (676.55 USD)
Kapital:
33.03% (2 348.46 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
GOLD 721
EURUSD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
GOLD 4.4K
EURUSD 3
AUDUSD 6
USDJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
GOLD 3.4M
EURUSD 335
AUDUSD 635
USDJPY -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +127.16 USD
Schlechtester Trade: -179 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 97
Max. aufeinandergehende Verluste: 2
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +1 469.90 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -189.82 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMCapitalLtd-Live" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Keine Angabe

Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
Keine Bewertungen
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 16:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Genius Amlan
30 USD pro Monat
160%
0
0
USD
7.1K
USD
20
0%
748
83%
100%
3.17
5.68
USD
33%
1:200
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.