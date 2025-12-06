- Crescimento
Negociações:
748
Negociações com lucro:
621 (83.02%)
Negociações com perda:
127 (16.98%)
Melhor negociação:
127.16 USD
Pior negociação:
-179.18 USD
Lucro bruto:
6 208.14 USD (48 975 510 pips)
Perda bruta:
-1 956.18 USD (1 284 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (1 469.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 469.90 USD (97)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.41%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
6.28
Negociações longas:
515 (68.85%)
Negociações curtas:
233 (31.15%)
Fator de lucro:
3.17
Valor esperado:
5.68 USD
Lucro médio:
10.00 USD
Perda média:
-15.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-189.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-350.97 USD (2)
Crescimento mensal:
21.54%
Previsão anual:
261.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
209.20 USD
Máximo:
676.55 USD (41.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.86% (676.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.03% (2 348.46 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD
|721
|EURUSD
|2
|AUDUSD
|2
|USDJPY
|1
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD
|4.4K
|EURUSD
|3
|AUDUSD
|6
|USDJPY
|-7
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|
2K 4K 6K 8K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD
|3.4M
|EURUSD
|335
|AUDUSD
|635
|USDJPY
|-1K
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
|
1M 2M 3M 4M 5M 6M
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapitalLtd-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sem dados
Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
Sem comentários
