SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Genius Amlan
Alo Sk

Genius Amlan

Alo Sk
0 comentários
Confiabilidade
20 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD por mês
crescimento desde 2025 160%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
748
Negociações com lucro:
621 (83.02%)
Negociações com perda:
127 (16.98%)
Melhor negociação:
127.16 USD
Pior negociação:
-179.18 USD
Lucro bruto:
6 208.14 USD (48 975 510 pips)
Perda bruta:
-1 956.18 USD (1 284 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
97 (1 469.90 USD)
Máximo lucro consecutivo:
1 469.90 USD (97)
Índice de Sharpe:
0.18
Atividade de negociação:
100.00%
Depósito máximo carregado:
4.41%
Último negócio:
18 horas atrás
Negociações por semana:
19
Tempo médio de espera:
15 horas
Fator de recuperação:
6.28
Negociações longas:
515 (68.85%)
Negociações curtas:
233 (31.15%)
Fator de lucro:
3.17
Valor esperado:
5.68 USD
Lucro médio:
10.00 USD
Perda média:
-15.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
11 (-189.82 USD)
Máxima perda consecutiva:
-350.97 USD (2)
Crescimento mensal:
21.54%
Previsão anual:
261.36%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
209.20 USD
Máximo:
676.55 USD (41.24%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
19.86% (676.55 USD)
Pelo Capital Líquido:
33.03% (2 348.46 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
GOLD 721
EURUSD 2
AUDUSD 2
USDJPY 1
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
GOLD 4.4K
EURUSD 3
AUDUSD 6
USDJPY -7
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
2K 4K 6K 8K
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
GOLD 3.4M
EURUSD 335
AUDUSD 635
USDJPY -1K
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
1M 2M 3M 4M 5M 6M
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +127.16 USD
Pior negociação: -179 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 97
Máximo de perdas consecutivas: 2
Máximo lucro consecutivo: +1 469.90 USD
Máxima perda consecutiva: -189.82 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMCapitalLtd-Live" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

Sem dados

Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
Sem comentários
2025.12.29 06:17
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 05:05
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 04:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 03:02
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 02:02
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.25 01:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.25 00:35
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.24 00:11
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.12.23 20:08
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.18 10:03
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 02:43
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.11 00:43
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.06 16:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
Genius Amlan
30 USD por mês
160%
0
0
USD
7.1K
USD
20
0%
748
83%
100%
3.17
5.68
USD
33%
1:200
Copiar

Como é realizada a cópia de negociação em MetaTrader? Veja o vídeo tutorial

Assinatura de um sinal permite copiar negociações do provedor pelo período de um 1 mês. Para assinar um sinal você deve usar terminal de negociação MetaTrader 5 .

Se você ainda não tem plataforma instalada, faça o download aqui.