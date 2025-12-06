SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Genius Amlan
Alo Sk

Genius Amlan

Alo Sk
0 inceleme
17 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMCapitalLtd-Live
1:200
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
633
Kârla kapanan işlemler:
512 (80.88%)
Zararla kapanan işlemler:
121 (19.12%)
En iyi işlem:
100.27 USD
En kötü işlem:
-179.18 USD
Brüt kâr:
5 197.61 USD (48 231 947 pips)
Brüt zarar:
-1 932.01 USD (1 277 978 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
97 (1 469.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 469.90 USD (97)
Sharpe oranı:
0.17
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
1.30%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
49
Ort. tutma süresi:
14 saat
Düzelme faktörü:
4.83
Alış işlemleri:
404 (63.82%)
Satış işlemleri:
229 (36.18%)
Kâr faktörü:
2.69
Beklenen getiri:
5.16 USD
Ortalama kâr:
10.15 USD
Ortalama zarar:
-15.97 USD
Maksimum ardışık kayıp:
11 (-189.82 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-350.97 USD (2)
Aylık büyüme:
31.98%
Yıllık tahmin:
0.00%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
209.20 USD
Maksimum:
676.55 USD (41.24%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
11.05% (683.09 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GOLD 607
EURUSD 2
AUDUSD 2
200 400 600
200 400 600
200 400 600
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GOLD 3.4K
EURUSD 3
AUDUSD 6
2K 4K 6K
2K 4K 6K
2K 4K 6K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GOLD 2.6M
EURUSD 335
AUDUSD 635
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
1M 2M 3M 4M 5M
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +100.27 USD
En kötü işlem: -179 USD
Maksimum ardışık kazanç: 97
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +1 469.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -189.82 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMCapitalLtd-Live" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Veri yok

Subscribe to get consistently profit with low risk. check it !
İnceleme yok
2025.12.06 16:58
No swaps are charged on the signal account
2025.12.06 16:58
Too frequent deals may negatively impact copying results
