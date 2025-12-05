- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
46
盈利交易:
41 (89.13%)
亏损交易:
5 (10.87%)
最好交易:
5.41 USD
最差交易:
-61.35 USD
毛利:
54.69 USD (9 321 pips)
毛利亏损:
-138.15 USD (34 751 pips)
最大连续赢利:
25 (34.98 USD)
最大连续盈利:
34.98 USD (25)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
9.34%
最大入金加载:
51.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
-0.70
长期交易:
35 (76.09%)
短期交易:
11 (23.91%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-1.81 USD
平均利润:
1.33 USD
平均损失:
-27.63 USD
最大连续失误:
1 (-61.35 USD)
最大连续亏损:
-61.35 USD (1)
每月增长:
-7.59%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
117.67 USD
最大值:
119.61 USD (10.85%)
相对跌幅:
结余:
10.88% (119.92 USD)
净值:
3.75% (38.55 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|XAUUSD
|16
|US500
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USTEC
|-71
|XAUUSD
|-15
|US500
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USTEC
|-24K
|XAUUSD
|-2.2K
|US500
|527
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +5.41 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +34.98 USD
最大连续亏损: -61.35 USD
AM Quant Capital – 多资产模型 (XAUUSD & NAS100)
黄金（XAUUSD）和纳指100（NAS100）自动交易系统，严格风险控制。
无马丁、无网格、无套利。
📌 特点：
– 会话突破
– 仅交易黄金和纳指100
– 固定风险
– 无人工干预
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
-8%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
97%
46
89%
9%
0.39
-1.81
USD
USD
11%
1:30