  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
46
盈利交易:
41 (89.13%)
亏损交易:
5 (10.87%)
最好交易:
5.41 USD
最差交易:
-61.35 USD
毛利:
54.69 USD (9 321 pips)
毛利亏损:
-138.15 USD (34 751 pips)
最大连续赢利:
25 (34.98 USD)
最大连续盈利:
34.98 USD (25)
夏普比率:
-0.15
交易活动:
9.34%
最大入金加载:
51.27%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
23
平均持有时间:
37 分钟
采收率:
-0.70
长期交易:
35 (76.09%)
短期交易:
11 (23.91%)
利润因子:
0.40
预期回报:
-1.81 USD
平均利润:
1.33 USD
平均损失:
-27.63 USD
最大连续失误:
1 (-61.35 USD)
最大连续亏损:
-61.35 USD (1)
每月增长:
-7.59%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
117.67 USD
最大值:
119.61 USD (10.85%)
相对跌幅:
结余:
10.88% (119.92 USD)
净值:
3.75% (38.55 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USTEC 25
XAUUSD 16
US500 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USTEC -71
XAUUSD -15
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USTEC -24K
XAUUSD -2.2K
US500 527
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +5.41 USD
最差交易: -61 USD
最大连续赢利: 25
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +34.98 USD
最大连续亏损: -61.35 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 ICMarketsEU-MT5-5 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.76 × 134
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
AM Quant Capital – 多资产模型 (XAUUSD & NAS100)
黄金（XAUUSD）和纳指100（NAS100）自动交易系统，严格风险控制。
无马丁、无网格、无套利。

📌 特点：
– 会话突破
– 仅交易黄金和纳指100
– 固定风险
– 无人工干预


没有评论
2025.12.21 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
