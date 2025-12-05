SinaisSeções
Arnau Merino Vintro

AM Quant Capital

Arnau Merino Vintro
0 comentários
3 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -8%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
41 (89.13%)
Negociações com perda:
5 (10.87%)
Melhor negociação:
5.41 USD
Pior negociação:
-61.35 USD
Lucro bruto:
54.69 USD (9 321 pips)
Perda bruta:
-138.15 USD (34 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (34.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.98 USD (25)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
9.34%
Depósito máximo carregado:
51.27%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
35 (76.09%)
Negociações curtas:
11 (23.91%)
Fator de lucro:
0.40
Valor esperado:
-1.81 USD
Lucro médio:
1.33 USD
Perda média:
-27.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-61.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.35 USD (1)
Crescimento mensal:
-7.59%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
117.67 USD
Máximo:
119.61 USD (10.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.88% (119.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.75% (38.55 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USTEC 25
XAUUSD 16
US500 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USTEC -71
XAUUSD -15
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USTEC -24K
XAUUSD -2.2K
US500 527
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.76 × 134
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
AM Quant Capital – Multi-Ativo (XAUUSD & NAS100)
Sistema automático em Ouro (XAUUSD) e NASDAQ 100 (NAS100) com foco em consistência e risco controlado.
Sem martingale, sem grid, sem arbitragem.

📌 Estilo:
– Breakout de sessão
– Apenas XAUUSD e NAS100
– Risco fixo por posição
– Sem intervenção manual


Sem comentários
2025.12.21 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
AM Quant Capital
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
1K
USD
3
97%
46
89%
9%
0.39
-1.81
USD
11%
1:30
Copiar

