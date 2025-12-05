- Crescimento
Negociações:
46
Negociações com lucro:
41 (89.13%)
Negociações com perda:
5 (10.87%)
Melhor negociação:
5.41 USD
Pior negociação:
-61.35 USD
Lucro bruto:
54.69 USD (9 321 pips)
Perda bruta:
-138.15 USD (34 751 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
25 (34.98 USD)
Máximo lucro consecutivo:
34.98 USD (25)
Índice de Sharpe:
-0.15
Atividade de negociação:
9.34%
Depósito máximo carregado:
51.27%
Último negócio:
3 dias atrás
Negociações por semana:
23
Tempo médio de espera:
37 minutos
Fator de recuperação:
-0.70
Negociações longas:
35 (76.09%)
Negociações curtas:
11 (23.91%)
Fator de lucro:
0.40
Valor esperado:
-1.81 USD
Lucro médio:
1.33 USD
Perda média:
-27.63 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-61.35 USD)
Máxima perda consecutiva:
-61.35 USD (1)
Crescimento mensal:
-7.59%
Algotrading:
97%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
117.67 USD
Máximo:
119.61 USD (10.85%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
10.88% (119.92 USD)
Pelo Capital Líquido:
3.75% (38.55 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|XAUUSD
|16
|US500
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USTEC
|-71
|XAUUSD
|-15
|US500
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USTEC
|-24K
|XAUUSD
|-2.2K
|US500
|527
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
Melhor negociação: +5.41 USD
Pior negociação: -61 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 25
Máximo de perdas consecutivas: 1
Máximo lucro consecutivo: +34.98 USD
Máxima perda consecutiva: -61.35 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "ICMarketsEU-MT5-5" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.76 × 134
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
AM Quant Capital – Multi-Ativo (XAUUSD & NAS100)
Sistema automático em Ouro (XAUUSD) e NASDAQ 100 (NAS100) com foco em consistência e risco controlado.
Sem martingale, sem grid, sem arbitragem.
📌 Estilo:
– Breakout de sessão
– Apenas XAUUSD e NAS100
– Risco fixo por posição
– Sem intervenção manual
Sem comentários
30 USD por mês
-8%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
97%
46
89%
9%
0.39
-1.81
USD
USD
11%
1:30