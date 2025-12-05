- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
41 (89.13%)
Verlusttrades:
5 (10.87%)
Bester Trade:
5.41 USD
Schlechtester Trade:
-61.35 USD
Bruttoprofit:
54.69 USD (9 321 pips)
Bruttoverlust:
-138.15 USD (34 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (34.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.98 USD (25)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
9.34%
Max deposit load:
51.27%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
35 (76.09%)
Short-Positionen:
11 (23.91%)
Profit-Faktor:
0.40
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-61.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.35 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-7.59%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
117.67 USD
Maximaler:
119.61 USD (10.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.88% (119.92 USD)
Kapital:
3.75% (38.55 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|XAUUSD
|16
|US500
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|USTEC
|-71
|XAUUSD
|-15
|US500
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|USTEC
|-24K
|XAUUSD
|-2.2K
|US500
|527
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +5.41 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.35 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.76 × 134
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
AM Quant Capital – Multi-Asset System (XAUUSD & NAS100)
Automatisiertes System für Gold (XAUUSD) und Nasdaq100 (NAS100) mit strenger Risikokontrolle.
Keine Martingale, kein Grid, kein Arbitrage.
📌 Stil:
– Session-Breakout
– Nur XAUUSD & NAS100
– Fixes Risiko pro Trade
– Keine manuellen Eingriffe
Keine Bewertungen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
30 USD pro Monat
-8%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
97%
46
89%
9%
0.39
-1.81
USD
USD
11%
1:30