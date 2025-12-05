SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / AM Quant Capital
Arnau Merino Vintro

AM Quant Capital

Arnau Merino Vintro
0 Bewertungen
3 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 -8%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
46
Gewinntrades:
41 (89.13%)
Verlusttrades:
5 (10.87%)
Bester Trade:
5.41 USD
Schlechtester Trade:
-61.35 USD
Bruttoprofit:
54.69 USD (9 321 pips)
Bruttoverlust:
-138.15 USD (34 751 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
25 (34.98 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
34.98 USD (25)
Sharpe Ratio:
-0.15
Trading-Aktivität:
9.34%
Max deposit load:
51.27%
Letzter Trade:
5 Tage
Trades pro Woche:
23
Durchschn. Haltezeit:
37 Minuten
Erholungsfaktor:
-0.70
Long-Positionen:
35 (76.09%)
Short-Positionen:
11 (23.91%)
Profit-Faktor:
0.40
Mathematische Gewinnerwartung:
-1.81 USD
Durchschnittlicher Profit:
1.33 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-27.63 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
1 (-61.35 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-61.35 USD (1)
Wachstum pro Monat :
-7.59%
Algo-Trading:
97%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
117.67 USD
Maximaler:
119.61 USD (10.85%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
10.88% (119.92 USD)
Kapital:
3.75% (38.55 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USTEC 25
XAUUSD 16
US500 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USTEC -71
XAUUSD -15
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USTEC -24K
XAUUSD -2.2K
US500 527
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +5.41 USD
Schlechtester Trade: -61 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 25
Max. aufeinandergehende Verluste: 1
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +34.98 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -61.35 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "ICMarketsEU-MT5-5" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.76 × 134
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
AM Quant Capital – Multi-Asset System (XAUUSD & NAS100)
Automatisiertes System für Gold (XAUUSD) und Nasdaq100 (NAS100) mit strenger Risikokontrolle.
Keine Martingale, kein Grid, kein Arbitrage.

📌 Stil:
– Session-Breakout
– Nur XAUUSD & NAS100
– Fixes Risiko pro Trade
– Keine manuellen Eingriffe


Keine Bewertungen
2025.12.21 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
