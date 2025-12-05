AM Quant Capital – Modelo Multi-Activo (XAUUSD & NAS100)

Sistema automático en Oro (XAUUSD) y Nasdaq 100 (NAS100) con gestión estricta del riesgo.

Sin martingala, sin grid, sin promedios y sin arbitraje.

📌 Estilo de trading:

– Breakout por sesión

– Solo XAUUSD y NAS100

– Riesgo fijo por posición

– Tamaño de lote conservador

– Sin intervención manual

📌 Objetivo: Consistencia a largo plazo y rendimiento escalable para copy trading y asignación de capital.