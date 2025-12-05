SeñalesSecciones
Arnau Merino Vintro

AM Quant Capital

Arnau Merino Vintro
0 comentarios
3 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 30 USD al mes
incremento desde 2025 -8%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
46
Transacciones Rentables:
41 (89.13%)
Transacciones Irrentables:
5 (10.87%)
Mejor transacción:
5.41 USD
Peor transacción:
-61.35 USD
Beneficio Bruto:
54.69 USD (9 321 pips)
Pérdidas Brutas:
-138.15 USD (34 751 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
25 (34.98 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
34.98 USD (25)
Ratio de Sharpe:
-0.15
Actividad comercial:
9.34%
Carga máxima del depósito:
51.27%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
23
Tiempo medio de espera:
37 minutos
Factor de Recuperación:
-0.70
Transacciones Largas:
35 (76.09%)
Transacciones Cortas:
11 (23.91%)
Factor de Beneficio:
0.40
Beneficio Esperado:
-1.81 USD
Beneficio medio:
1.33 USD
Pérdidas medias:
-27.63 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
1 (-61.35 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-61.35 USD (1)
Crecimiento al mes:
-7.59%
Trading algorítmico:
97%
Reducción de balance:
Absoluto:
117.67 USD
Máxima:
119.61 USD (10.85%)
Reducción relativa:
De balance:
10.88% (119.92 USD)
De fondos:
3.75% (38.55 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
USTEC 25
XAUUSD 16
US500 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
USTEC -71
XAUUSD -15
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
USTEC -24K
XAUUSD -2.2K
US500 527
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +5.41 USD
Peor transacción: -61 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 25
Máximo de pérdidas consecutivas: 1
Beneficio máximo consecutivo: +34.98 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -61.35 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.76 × 134
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
AM Quant Capital – Modelo Multi-Activo (XAUUSD & NAS100)
Sistema automático en Oro (XAUUSD) y Nasdaq 100 (NAS100) con gestión estricta del riesgo.
Sin martingala, sin grid, sin promedios y sin arbitraje.

📌 Estilo de trading:
– Breakout por sesión
– Solo XAUUSD y NAS100
– Riesgo fijo por posición
– Tamaño de lote conservador
– Sin intervención manual

📌 Objetivo: Consistencia a largo plazo y rendimiento escalable para copy trading y asignación de capital.


No hay comentarios
2025.12.21 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
AM Quant Capital
30 USD al mes
-8%
0
0
USD
1K
USD
3
97%
46
89%
9%
0.39
-1.81
USD
11%
1:30
Copiar

