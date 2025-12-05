- Incremento
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|XAUUSD
|16
|US500
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USTEC
|-71
|XAUUSD
|-15
|US500
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USTEC
|-24K
|XAUUSD
|-2.2K
|US500
|527
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- Reducción
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "ICMarketsEU-MT5-5" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.76 × 134
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
AM Quant Capital – Modelo Multi-Activo (XAUUSD & NAS100)
Sistema automático en Oro (XAUUSD) y Nasdaq 100 (NAS100) con gestión estricta del riesgo.
Sin martingala, sin grid, sin promedios y sin arbitraje.
📌 Estilo de trading:
– Breakout por sesión
– Solo XAUUSD y NAS100
– Riesgo fijo por posición
– Tamaño de lote conservador
– Sin intervención manual
📌 Objetivo: Consistencia a largo plazo y rendimiento escalable para copy trading y asignación de capital.
