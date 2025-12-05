SegnaliSezioni
Arnau Merino Vintro

AM Quant Capital

Arnau Merino Vintro
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
1
Profit Trade:
1 (100.00%)
Loss Trade:
0 (0.00%)
Best Trade:
2.05 USD
Worst Trade:
0.00 USD
Profitto lordo:
2.05 USD (71 pips)
Perdita lorda:
-0.11 USD
Vincite massime consecutive:
1 (2.05 USD)
Massimo profitto consecutivo:
2.05 USD (1)
Indice di Sharpe:
0.00
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
5 ore fa
Trade a settimana:
1
Tempo di attesa medio:
2 minuti
Fattore di recupero:
17.64
Long Trade:
1 (100.00%)
Short Trade:
0 (0.00%)
Fattore di profitto:
18.64
Profitto previsto:
2.05 USD
Profitto medio:
2.05 USD
Perdita media:
0.00 USD
Massime perdite consecutive:
0 (0.00 USD)
Massima perdita consecutiva:
0.00 USD (0)
Algo trading:
100%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.11 USD
Massimale:
0.11 USD (0.01%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "ICMarketsEU-MT5-5" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
AM Quant Capital – Multi-Asset (XAUUSD & NAS100)
Sistema automatico su Oro (XAUUSD) e NASDAQ 100 (NAS100) con gestione rigorosa del rischio.
Nessuna martingala, nessun grid, nessun arbitraggio.

📌 Stile:
– Breakout di sessione
– Solo XAUUSD e NAS100
– Rischio fisso per posizione
– Nessun intervento manuale


Non ci sono recensioni
2025.12.05 08:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
