シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / AM Quant Capital
Arnau Merino Vintro

AM Quant Capital

Arnau Merino Vintro
レビュー0件
3週間
0 / 0 USD
月額  30  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 -8%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
41 (89.13%)
損失トレード:
5 (10.87%)
ベストトレード:
5.41 USD
最悪のトレード:
-61.35 USD
総利益:
54.69 USD (9 321 pips)
総損失:
-138.15 USD (34 751 pips)
最大連続の勝ち:
25 (34.98 USD)
最大連続利益:
34.98 USD (25)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
9.34%
最大入金額:
51.27%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
35 (76.09%)
短いトレード:
11 (23.91%)
プロフィットファクター:
0.40
期待されたペイオフ:
-1.81 USD
平均利益:
1.33 USD
平均損失:
-27.63 USD
最大連続の負け:
1 (-61.35 USD)
最大連続損失:
-61.35 USD (1)
月間成長:
-7.59%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
117.67 USD
最大の:
119.61 USD (10.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.88% (119.92 USD)
エクイティによる:
3.75% (38.55 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USTEC 25
XAUUSD 16
US500 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USTEC -71
XAUUSD -15
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USTEC -24K
XAUUSD -2.2K
US500 527
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +5.41 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +34.98 USD
最大連続損失: -61.35 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.76 × 134
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録

AM Quant Capital – マルチアセット (XAUUSD & NAS100)
自動取引システム（ゴールド XAUUSD / NAS100）。
マーチンゲールなし、グリッドなし、裁定なし。

📌 スタイル
– セッション・ブレイクアウト
– XAUUSD + NAS100
– 固定リスク
– 手動介入なし


レビューなし
2025.12.21 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
リアルタイムでトレードを見るためには ログインしてください または 登録
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
AM Quant Capital
30 USD/月
-8%
0
0
USD
1K
USD
3
97%
46
89%
9%
0.39
-1.81
USD
11%
1:30
コピー

MetaTraderの中でｄじょのように取引コピーがおこなわれるのでしょうか？チュートリアルビデオをご覧ください

シグナルを購読すれば、あなたは1ヶ月間プロバイダーの取引をコピーすることができます。購読するためには、あなたはMetaTrader 5トレーディングターミナルが必要です。

プラットフォームをまだインストールしていない場合は、ここでダウンロードしてください