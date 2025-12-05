- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
46
利益トレード:
41 (89.13%)
損失トレード:
5 (10.87%)
ベストトレード:
5.41 USD
最悪のトレード:
-61.35 USD
総利益:
54.69 USD (9 321 pips)
総損失:
-138.15 USD (34 751 pips)
最大連続の勝ち:
25 (34.98 USD)
最大連続利益:
34.98 USD (25)
シャープレシオ:
-0.15
取引アクティビティ:
9.34%
最大入金額:
51.27%
最近のトレード:
4 日前
1週間当たりの取引:
23
平均保有時間:
37 分
リカバリーファクター:
-0.70
長いトレード:
35 (76.09%)
短いトレード:
11 (23.91%)
プロフィットファクター:
0.40
期待されたペイオフ:
-1.81 USD
平均利益:
1.33 USD
平均損失:
-27.63 USD
最大連続の負け:
1 (-61.35 USD)
最大連続損失:
-61.35 USD (1)
月間成長:
-7.59%
アルゴリズム取引:
97%
残高によるドローダウン:
絶対:
117.67 USD
最大の:
119.61 USD (10.85%)
比較ドローダウン:
残高による:
10.88% (119.92 USD)
エクイティによる:
3.75% (38.55 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USTEC
|25
|XAUUSD
|16
|US500
|5
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USTEC
|-71
|XAUUSD
|-15
|US500
|2
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USTEC
|-24K
|XAUUSD
|-2.2K
|US500
|527
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
|
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +5.41 USD
最悪のトレード: -61 USD
最大連続の勝ち: 25
最大連続の負け: 1
最大連続利益: +34.98 USD
最大連続損失: -61.35 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"ICMarketsEU-MT5-5"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
FBS-Real
|1.00 × 1
|
ICMarketsEU-MT5-5
|2.76 × 134
|
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
|
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
|
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
|
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
AM Quant Capital – マルチアセット (XAUUSD & NAS100)
自動取引システム（ゴールド XAUUSD / NAS100）。
マーチンゲールなし、グリッドなし、裁定なし。
📌 スタイル
– セッション・ブレイクアウト
– XAUUSD + NAS100
– 固定リスク
– 手動介入なし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
30 USD/月
-8%
0
0
USD
USD
1K
USD
USD
3
97%
46
89%
9%
0.39
-1.81
USD
USD
11%
1:30