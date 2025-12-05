AM Quant Capital – Мульти-активная стратегия (XAUUSD & NAS100)

Автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) и индекса NASDAQ 100 (NAS100) с жестким контролем рисков.

Без мартингейла, без сеток, без усреднений, без арбитража.

📌 Стиль торговли:

– Брейкаут сессий

– Только XAUUSD и NAS100

– Фиксированный риск на сделку

– Консервативный размер позиций

– Без ручного вмешательства

📌 Цель: Долгосрочная стабильность и масштабируемость для копирования и распределения капитала.