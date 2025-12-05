СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / AM Quant Capital
Arnau Merino Vintro

AM Quant Capital

Arnau Merino Vintro
0 отзывов
3 недели
0 / 0 USD
прирост с 2025 -8%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
46
Прибыльных трейдов:
41 (89.13%)
Убыточных трейдов:
5 (10.87%)
Лучший трейд:
5.41 USD
Худший трейд:
-61.35 USD
Общая прибыль:
54.69 USD (9 321 pips)
Общий убыток:
-138.15 USD (34 751 pips)
Макс. серия выигрышей:
25 (34.98 USD)
Макс. прибыль в серии:
34.98 USD (25)
Коэффициент Шарпа:
-0.15
Торговая активность:
9.34%
Макс. загрузка депозита:
51.27%
Последний трейд:
19 часов
Трейдов в неделю:
23
Ср. время удержания:
37 минут
Фактор восстановления:
-0.70
Длинных трейдов:
35 (76.09%)
Коротких трейдов:
11 (23.91%)
Профит фактор:
0.40
Мат. ожидание:
-1.81 USD
Средняя прибыль:
1.33 USD
Средний убыток:
-27.63 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-61.35 USD)
Макс. убыток в серии:
-61.35 USD (1)
Прирост в месяц:
-7.59%
Алготрейдинг:
97%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
117.67 USD
Максимальная:
119.61 USD (10.85%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
10.88% (119.92 USD)
По эквити:
3.75% (38.55 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USTEC 25
XAUUSD 16
US500 5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USTEC -71
XAUUSD -15
US500 2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USTEC -24K
XAUUSD -2.2K
US500 527
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +5.41 USD
Худший трейд: -61 USD
Макс. серия выигрышей: 25
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +34.98 USD
Макс. убыток в серии: -61.35 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

FBS-Real
1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
2.76 × 134
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
AM Quant Capital – Мульти-активная стратегия (XAUUSD & NAS100)
Автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) и индекса NASDAQ 100 (NAS100) с жестким контролем рисков.
Без мартингейла, без сеток, без усреднений, без арбитража.

📌 Стиль торговли:
– Брейкаут сессий
– Только XAUUSD и NAS100
– Фиксированный риск на сделку
– Консервативный размер позиций
– Без ручного вмешательства

📌 Цель: Долгосрочная стабильность и масштабируемость для копирования и распределения капитала.


Нет отзывов
2025.12.21 23:23
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.10 16:34
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.05 13:42
Removed warning: High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
High risk of negative slippage when copying deals
2025.12.05 08:39
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Сигнал
Цена
Прирост
Подписчики
Средства
Баланс
Недели
Торговые роботы
Трейды
В плюсе
Активность
PF
Мат. ожидание
Просадка
Плечо
AM Quant Capital
30 USD в месяц
-8%
0
0
USD
1K
USD
3
97%
46
89%
9%
0.39
-1.81
USD
11%
1:30
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.