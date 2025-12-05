- Прирост
|USTEC
|25
|XAUUSD
|16
|US500
|5
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USTEC
|-71
|XAUUSD
|-15
|US500
|2
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USTEC
|-24K
|XAUUSD
|-2.2K
|US500
|527
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
5K 10K 15K 20K 25K 30K 35K 40K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "ICMarketsEU-MT5-5" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
FBS-Real
|1.00 × 1
ICMarketsEU-MT5-5
|2.76 × 134
RoboForex-ECN
|2.77 × 1815
Exness-MT5Real23
|3.61 × 66
RoboForex-Pro
|10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
|12.42 × 359
AM Quant Capital – Мульти-активная стратегия (XAUUSD & NAS100)
Автоматизированная торговая система для золота (XAUUSD) и индекса NASDAQ 100 (NAS100) с жестким контролем рисков.
Без мартингейла, без сеток, без усреднений, без арбитража.
📌 Стиль торговли:
– Брейкаут сессий
– Только XAUUSD и NAS100
– Фиксированный риск на сделку
– Консервативный размер позиций
– Без ручного вмешательства
📌 Цель: Долгосрочная стабильность и масштабируемость для копирования и распределения капитала.
