AM Quant Capital – Multi-Actifs (XAUUSD & NAS100)

Système automatique sur l’Or (XAUUSD) et Nasdaq 100 (NAS100) avec gestion stricte du risque.

Aucune martingale, grid ou arbitrage.

📌 Style:

– Breakout de session

– XAUUSD + NAS100

– Risque fixe

– Sans intervention manuelle