Arnau Merino Vintro

AM Quant Capital

Arnau Merino Vintro
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
ICMarketsEU-MT5-5
1:30
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
1
Kârla kapanan işlemler:
1 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
2.05 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
2.05 USD (71 pips)
Brüt zarar:
-0.11 USD
Maksimum ardışık kazanç:
1 (2.05 USD)
Maksimum ardışık kâr:
2.05 USD (1)
Sharpe oranı:
0.00
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
5 saat önce
Hafta başına işlemler:
1
Ort. tutma süresi:
2 dakika
Düzelme faktörü:
17.64
Alış işlemleri:
1 (100.00%)
Satış işlemleri:
0 (0.00%)
Kâr faktörü:
18.64
Beklenen getiri:
2.05 USD
Ortalama kâr:
2.05 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.11 USD
Maksimum:
0.11 USD (0.01%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 1
1
1
1
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 2
1 2
1 2
1 2
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 71
20 40 60 80
20 40 60 80
20 40 60 80
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.05 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 1
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +2.05 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "ICMarketsEU-MT5-5" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

FBS-Real
1.00 × 1
RoboForex-ECN
2.77 × 1815
ICMarketsEU-MT5-5
2.80 × 132
Exness-MT5Real23
3.61 × 66
RoboForex-Pro
10.78 × 477
Ava-Real 1-MT5
12.42 × 359
AM Quant Capital – Çoklu Varlık (XAUUSD & NAS100)
Altın (XAUUSD) ve NASDAQ100 (NAS100) üzerinde otomatik strateji.
Martingale yok, grid yok, arbitraj yok.

📌 Stil:
– Seans breakout
– XAUUSD + NAS100
– Sabit risk
– Manuel müdahale yok


İnceleme yok
High risk of negative slippage when copying deals
Low trading activity - only 1 trades detected in the last month
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
