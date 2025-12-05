- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
120
盈利交易:
52 (43.33%)
亏损交易:
68 (56.67%)
最好交易:
3 064.66 USD
最差交易:
-749.70 USD
毛利:
9 753.08 USD (678 187 pips)
毛利亏损:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
最大连续赢利:
10 (537.37 USD)
最大连续盈利:
3 064.66 USD (1)
夏普比率:
0.06
交易活动:
18.17%
最大入金加载:
31.36%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
45
平均持有时间:
53 分钟
采收率:
0.71
长期交易:
85 (70.83%)
短期交易:
35 (29.17%)
利润因子:
1.18
预期回报:
12.48 USD
平均利润:
187.56 USD
平均损失:
-121.40 USD
最大连续失误:
8 (-346.77 USD)
最大连续亏损:
-2 057.51 USD (5)
每月增长:
19.07%
算法交易:
17%
结余跌幅:
绝对:
569.34 USD
最大值:
2 115.33 USD (20.37%)
相对跌幅:
结余:
24.38% (2 115.33 USD)
净值:
4.48% (273.65 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|12
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|95
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|XAUUSD
|118K
|BTCUSD
|282K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +3 064.66 USD
最差交易: -750 USD
最大连续赢利: 1
最大连续失误: 5
最大连续盈利: +537.37 USD
最大连续亏损: -346.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 Exness-MT5Real3 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
Tickmill-Live
|4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
