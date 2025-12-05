- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
120
Negociações com lucro:
52 (43.33%)
Negociações com perda:
68 (56.67%)
Melhor negociação:
3 064.66 USD
Pior negociação:
-749.70 USD
Lucro bruto:
9 753.08 USD (678 187 pips)
Perda bruta:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
10 (537.37 USD)
Máximo lucro consecutivo:
3 064.66 USD (1)
Índice de Sharpe:
0.06
Atividade de negociação:
18.17%
Depósito máximo carregado:
31.36%
Último negócio:
4 dias atrás
Negociações por semana:
45
Tempo médio de espera:
53 minutos
Fator de recuperação:
0.71
Negociações longas:
85 (70.83%)
Negociações curtas:
35 (29.17%)
Fator de lucro:
1.18
Valor esperado:
12.48 USD
Lucro médio:
187.56 USD
Perda média:
-121.40 USD
Máximo de perdas consecutivas:
8 (-346.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-2 057.51 USD (5)
Crescimento mensal:
19.07%
Algotrading:
17%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
569.34 USD
Máximo:
2 115.33 USD (20.37%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
24.38% (2 115.33 USD)
Pelo Capital Líquido:
4.48% (273.65 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|XAUUSD
|118K
|BTCUSD
|282K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +3 064.66 USD
Pior negociação: -750 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 1
Máximo de perdas consecutivas: 5
Máximo lucro consecutivo: +537.37 USD
Máxima perda consecutiva: -346.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "Exness-MT5Real3" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
not
Sem comentários
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1234 USD por mês
19%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
4
17%
120
43%
18%
1.18
12.48
USD
USD
24%
1:500