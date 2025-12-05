シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Msx123
qihong qin

Msx123

qihong qin
レビュー0件
信頼性
4週間
0 / 0 USD
月額  1234  USD  per  でコピー
成長(開始日): 2025 19%
Exness-MT5Real3
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
52 (43.33%)
損失トレード:
68 (56.67%)
ベストトレード:
3 064.66 USD
最悪のトレード:
-749.70 USD
総利益:
9 753.08 USD (678 187 pips)
総損失:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
最大連続の勝ち:
10 (537.37 USD)
最大連続利益:
3 064.66 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
18.17%
最大入金額:
31.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
0.71
長いトレード:
85 (70.83%)
短いトレード:
35 (29.17%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
12.48 USD
平均利益:
187.56 USD
平均損失:
-121.40 USD
最大連続の負け:
8 (-346.77 USD)
最大連続損失:
-2 057.51 USD (5)
月間成長:
19.07%
アルゴリズム取引:
17%
残高によるドローダウン:
絶対:
569.34 USD
最大の:
2 115.33 USD (20.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.38% (2 115.33 USD)
エクイティによる:
4.48% (273.65 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
XAUUSD 108
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
XAUUSD 118K
BTCUSD 282K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +3 064.66 USD
最悪のトレード: -750 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +537.37 USD
最大連続損失: -346.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
not
レビューなし
2025.12.23 03:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
