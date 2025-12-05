- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
120
利益トレード:
52 (43.33%)
損失トレード:
68 (56.67%)
ベストトレード:
3 064.66 USD
最悪のトレード:
-749.70 USD
総利益:
9 753.08 USD (678 187 pips)
総損失:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
最大連続の勝ち:
10 (537.37 USD)
最大連続利益:
3 064.66 USD (1)
シャープレシオ:
0.06
取引アクティビティ:
18.17%
最大入金額:
31.36%
最近のトレード:
5 日前
1週間当たりの取引:
45
平均保有時間:
53 分
リカバリーファクター:
0.71
長いトレード:
85 (70.83%)
短いトレード:
35 (29.17%)
プロフィットファクター:
1.18
期待されたペイオフ:
12.48 USD
平均利益:
187.56 USD
平均損失:
-121.40 USD
最大連続の負け:
8 (-346.77 USD)
最大連続損失:
-2 057.51 USD (5)
月間成長:
19.07%
アルゴリズム取引:
17%
残高によるドローダウン:
絶対:
569.34 USD
最大の:
2 115.33 USD (20.37%)
比較ドローダウン:
残高による:
24.38% (2 115.33 USD)
エクイティによる:
4.48% (273.65 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|XAUUSD
|118K
|BTCUSD
|282K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +3 064.66 USD
最悪のトレード: -750 USD
最大連続の勝ち: 1
最大連続の負け: 5
最大連続利益: +537.37 USD
最大連続損失: -346.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"Exness-MT5Real3"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
not
レビューなし
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1234 USD/月
19%
0
0
USD
USD
0
USD
USD
4
17%
120
43%
18%
1.18
12.48
USD
USD
24%
1:500