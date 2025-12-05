- Büyüme
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
17 (44.73%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (55.26%)
En iyi işlem:
663.83 USD
En kötü işlem:
-477.10 USD
Brüt kâr:
2 966.63 USD (103 846 pips)
Brüt zarar:
-1 548.54 USD (79 807 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 487.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 487.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
28 (73.68%)
Satış işlemleri:
10 (26.32%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
37.32 USD
Ortalama kâr:
174.51 USD
Ortalama zarar:
-73.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-866.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-866.81 USD (7)
Aylık büyüme:
20.95%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
569.34 USD
Maksimum:
993.96 USD (13.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +663.83 USD
En kötü işlem: -477 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 487.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -866.81 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
