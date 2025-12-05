SinyallerBölümler
qihong qin

Msx123

qihong qin
0 inceleme
1 hafta
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
38
Kârla kapanan işlemler:
17 (44.73%)
Zararla kapanan işlemler:
21 (55.26%)
En iyi işlem:
663.83 USD
En kötü işlem:
-477.10 USD
Brüt kâr:
2 966.63 USD (103 846 pips)
Brüt zarar:
-1 548.54 USD (79 807 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
6 (1 487.15 USD)
Maksimum ardışık kâr:
1 487.15 USD (6)
Sharpe oranı:
0.21
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
3 saat önce
Hafta başına işlemler:
38
Ort. tutma süresi:
49 dakika
Düzelme faktörü:
1.43
Alış işlemleri:
28 (73.68%)
Satış işlemleri:
10 (26.32%)
Kâr faktörü:
1.92
Beklenen getiri:
37.32 USD
Ortalama kâr:
174.51 USD
Ortalama zarar:
-73.74 USD
Maksimum ardışık kayıp:
7 (-866.81 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-866.81 USD (7)
Aylık büyüme:
20.95%
Algo alım-satım:
7%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
569.34 USD
Maksimum:
993.96 USD (13.81%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
XAUUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
XAUUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +663.83 USD
En kötü işlem: -477 USD
Maksimum ardışık kazanç: 6
Maksimum ardışık kayıp: 7
Maksimum ardışık kâr: +1 487.15 USD
Maksimum ardışık zarar: -866.81 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "Exness-MT5Real3" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
