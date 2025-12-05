SignauxSections
Signaux / MetaTrader 5 / Msx123
qihong qin

Msx123

qihong qin
0 avis
1 semaine
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real3
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
38
Bénéfice trades:
17 (44.73%)
Perte trades:
21 (55.26%)
Meilleure transaction:
663.83 USD
Pire transaction:
-477.10 USD
Bénéfice brut:
2 966.63 USD (103 846 pips)
Perte brute:
-1 548.54 USD (79 807 pips)
Gains consécutifs maximales:
6 (1 487.15 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 487.15 USD (6)
Ratio de Sharpe:
0.21
Activité de trading:
n/a
Charge de dépôt maximale:
0.00%
Dernier trade:
3 il y a des heures
Trades par semaine:
38
Temps de détention moyen:
49 minutes
Facteur de récupération:
1.43
Longs trades:
28 (73.68%)
Courts trades:
10 (26.32%)
Facteur de profit:
1.92
Rendement attendu:
37.32 USD
Bénéfice moyen:
174.51 USD
Perte moyenne:
-73.74 USD
Pertes consécutives maximales:
7 (-866.81 USD)
Perte consécutive maximale:
-866.81 USD (7)
Croissance mensuelle:
20.95%
Algo trading:
7%
Prélèvement par solde:
Absolu:
569.34 USD
Maximal:
993.96 USD (13.81%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
0.00% (0.00 USD)
Par fonds propres:
0.00% (0.00 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
XAUUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +663.83 USD
Pire transaction: -477 USD
Gains consécutifs maximales: 6
Pertes consécutives maximales: 7
Bénéfice consécutif maximal: +1 487.15 USD
Perte consécutive maximale: -866.81 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "Exness-MT5Real3" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
not
Aucun avis
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire