qihong qin

Msx123

qihong qin
0 recensioni
1 settimana
0 / 0 USD
0%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
38
Profit Trade:
17 (44.73%)
Loss Trade:
21 (55.26%)
Best Trade:
663.83 USD
Worst Trade:
-477.10 USD
Profitto lordo:
2 966.63 USD (103 846 pips)
Perdita lorda:
-1 548.54 USD (79 807 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 487.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 487.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
28 (73.68%)
Short Trade:
10 (26.32%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
37.32 USD
Profitto medio:
174.51 USD
Perdita media:
-73.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-866.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-866.81 USD (7)
Crescita mensile:
20.95%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
569.34 USD
Massimale:
993.96 USD (13.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
XAUUSD 38
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
XAUUSD 1.4K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
1K 2K 3K 4K 5K
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
XAUUSD 24K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +663.83 USD
Worst Trade: -477 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 487.15 USD
Massima perdita consecutiva: -866.81 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.70 × 520
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Non ci sono recensioni
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
