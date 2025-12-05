- Crescita
Trade:
38
Profit Trade:
17 (44.73%)
Loss Trade:
21 (55.26%)
Best Trade:
663.83 USD
Worst Trade:
-477.10 USD
Profitto lordo:
2 966.63 USD (103 846 pips)
Perdita lorda:
-1 548.54 USD (79 807 pips)
Vincite massime consecutive:
6 (1 487.15 USD)
Massimo profitto consecutivo:
1 487.15 USD (6)
Indice di Sharpe:
0.21
Attività di trading:
n/a
Massimo carico di deposito:
0.00%
Ultimo trade:
3 ore fa
Trade a settimana:
38
Tempo di attesa medio:
49 minuti
Fattore di recupero:
1.43
Long Trade:
28 (73.68%)
Short Trade:
10 (26.32%)
Fattore di profitto:
1.92
Profitto previsto:
37.32 USD
Profitto medio:
174.51 USD
Perdita media:
-73.74 USD
Massime perdite consecutive:
7 (-866.81 USD)
Massima perdita consecutiva:
-866.81 USD (7)
Crescita mensile:
20.95%
Algo trading:
7%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
569.34 USD
Massimale:
993.96 USD (13.81%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
0.00% (0.00 USD)
Per equità:
0.00% (0.00 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|38
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|XAUUSD
|1.4K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|XAUUSD
|24K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
|
25K 50K 75K 100K 125K 150K 175K 200K
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +663.83 USD
Worst Trade: -477 USD
Vincite massime consecutive: 6
Massime perdite consecutive: 7
Massimo profitto consecutivo: +1 487.15 USD
Massima perdita consecutiva: -866.81 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "Exness-MT5Real3" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.70 × 520
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
not
Non ci sono recensioni