- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
52 (43.33%)
Убыточных трейдов:
68 (56.67%)
Лучший трейд:
3 064.66 USD
Худший трейд:
-749.70 USD
Общая прибыль:
9 753.08 USD (678 187 pips)
Общий убыток:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (537.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 064.66 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
18.17%
Макс. загрузка депозита:
31.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
85 (70.83%)
Коротких трейдов:
35 (29.17%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
12.48 USD
Средняя прибыль:
187.56 USD
Средний убыток:
-121.40 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-346.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 057.51 USD (5)
Прирост в месяц:
19.07%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
569.34 USD
Максимальная:
2 115.33 USD (20.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.38% (2 115.33 USD)
По эквити:
4.48% (273.65 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|XAUUSD
|118K
|BTCUSD
|282K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +3 064.66 USD
Худший трейд: -750 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +537.37 USD
Макс. убыток в серии: -346.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
not
Нет отзывов
