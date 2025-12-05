СигналыРазделы
Сигналы / MetaTrader 5 / Msx123
qihong qin

Msx123

qihong qin
0 отзывов
Надежность
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 1234 USD в месяц
прирост с 2025 19%
Exness-MT5Real3
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
120
Прибыльных трейдов:
52 (43.33%)
Убыточных трейдов:
68 (56.67%)
Лучший трейд:
3 064.66 USD
Худший трейд:
-749.70 USD
Общая прибыль:
9 753.08 USD (678 187 pips)
Общий убыток:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
Макс. серия выигрышей:
10 (537.37 USD)
Макс. прибыль в серии:
3 064.66 USD (1)
Коэффициент Шарпа:
0.06
Торговая активность:
18.17%
Макс. загрузка депозита:
31.36%
Последний трейд:
1 день
Трейдов в неделю:
45
Ср. время удержания:
53 минуты
Фактор восстановления:
0.71
Длинных трейдов:
85 (70.83%)
Коротких трейдов:
35 (29.17%)
Профит фактор:
1.18
Мат. ожидание:
12.48 USD
Средняя прибыль:
187.56 USD
Средний убыток:
-121.40 USD
Макс. серия проигрышей:
8 (-346.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-2 057.51 USD (5)
Прирост в месяц:
19.07%
Алготрейдинг:
17%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
569.34 USD
Максимальная:
2 115.33 USD (20.37%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
24.38% (2 115.33 USD)
По эквити:
4.48% (273.65 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
XAUUSD 108
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
XAUUSD 118K
BTCUSD 282K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +3 064.66 USD
Худший трейд: -750 USD
Макс. серия выигрышей: 1
Макс. серия проигрышей: 5
Макс. прибыль в серии: +537.37 USD
Макс. убыток в серии: -346.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "Exness-MT5Real3" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
not
Нет отзывов
2025.12.23 03:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Копировать

