Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
52 (43.33%)
Transacciones Irrentables:
68 (56.67%)
Mejor transacción:
3 064.66 USD
Peor transacción:
-749.70 USD
Beneficio Bruto:
9 753.08 USD (678 187 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (537.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 064.66 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
18.17%
Carga máxima del depósito:
31.36%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
0.71
Transacciones Largas:
85 (70.83%)
Transacciones Cortas:
35 (29.17%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
12.48 USD
Beneficio medio:
187.56 USD
Pérdidas medias:
-121.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-346.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 057.51 USD (5)
Crecimiento al mes:
19.07%
Trading algorítmico:
17%
Reducción de balance:
Absoluto:
569.34 USD
Máxima:
2 115.33 USD (20.37%)
Reducción relativa:
De balance:
24.38% (2 115.33 USD)
De fondos:
4.48% (273.65 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|XAUUSD
|118K
|BTCUSD
|282K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
Mejor transacción: +3 064.66 USD
Peor transacción: -750 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +537.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -346.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
