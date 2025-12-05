SeñalesSecciones
Señales / MetaTrader 5 / Msx123
qihong qin

Msx123

qihong qin
0 comentarios
Fiabilidad
4 semanas
0 / 0 USD
Copiar por 1234 USD al mes
incremento desde 2025 19%
Exness-MT5Real3
1:500
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
  • Incremento
  • Balance
  • Equidad
  • Reducción
Total de Trades:
120
Transacciones Rentables:
52 (43.33%)
Transacciones Irrentables:
68 (56.67%)
Mejor transacción:
3 064.66 USD
Peor transacción:
-749.70 USD
Beneficio Bruto:
9 753.08 USD (678 187 pips)
Pérdidas Brutas:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
10 (537.37 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
3 064.66 USD (1)
Ratio de Sharpe:
0.06
Actividad comercial:
18.17%
Carga máxima del depósito:
31.36%
Último trade:
3 días
Trades a la semana:
45
Tiempo medio de espera:
53 minutos
Factor de Recuperación:
0.71
Transacciones Largas:
85 (70.83%)
Transacciones Cortas:
35 (29.17%)
Factor de Beneficio:
1.18
Beneficio Esperado:
12.48 USD
Beneficio medio:
187.56 USD
Pérdidas medias:
-121.40 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
8 (-346.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-2 057.51 USD (5)
Crecimiento al mes:
19.07%
Trading algorítmico:
17%
Reducción de balance:
Absoluto:
569.34 USD
Máxima:
2 115.33 USD (20.37%)
Reducción relativa:
De balance:
24.38% (2 115.33 USD)
De fondos:
4.48% (273.65 USD)

Distribución

Símbolo Transacciones Sell Buy
XAUUSD 108
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Símbolo Beneficio Bruto, USD Loss, USD Beneficio, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Símbolo Beneficio Bruto, pips Loss, pips Beneficio, pips
XAUUSD 118K
BTCUSD 282K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Reducción
Mejor transacción: +3 064.66 USD
Peor transacción: -750 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 1
Máximo de pérdidas consecutivas: 5
Beneficio máximo consecutivo: +537.37 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -346.77 USD

El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "Exness-MT5Real3" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
not
No hay comentarios
2025.12.23 03:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Autorícese o regístrese para ver la estadística detallada
Señal
Precio
Incremento
Suscriptores
Fondos
Balance
Semanas
Robots comerciales
Trades
Rentables
Actividad
PF
Beneficio Esperado
Reducción
Apalancamiento
Msx123
1234 USD al mes
19%
0
0
USD
0
USD
4
17%
120
43%
18%
1.18
12.48
USD
24%
1:500
Copiar

¿Cómo se realiza el copiado de las transacciones en MetaTrader? Mire el vídeo tutorial

La suscripción a la señal le da derecho a copiar las transacciones del proveedor durante 1 mes. Para que la suscripción tenga efecto, hay que utilizar el terminal MetaTrader 5.

Si no tiene la plataforma instalada, puede descargarla aquí.