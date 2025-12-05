- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
120
Gewinntrades:
52 (43.33%)
Verlusttrades:
68 (56.67%)
Bester Trade:
3 064.66 USD
Schlechtester Trade:
-749.70 USD
Bruttoprofit:
9 753.08 USD (678 187 pips)
Bruttoverlust:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (537.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 064.66 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
18.17%
Max deposit load:
31.36%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
0.71
Long-Positionen:
85 (70.83%)
Short-Positionen:
35 (29.17%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
12.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
187.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-121.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-346.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 057.51 USD (5)
Wachstum pro Monat :
19.07%
Algo-Trading:
17%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
569.34 USD
Maximaler:
2 115.33 USD (20.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.38% (2 115.33 USD)
Kapital:
4.48% (273.65 USD)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|XAUUSD
|108
|BTCUSD
|12
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|
25 50 75 100 125 150 175 200
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|XAUUSD
|1.4K
|BTCUSD
|95
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|XAUUSD
|118K
|BTCUSD
|282K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
|
100K 200K 300K 400K 500K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +3 064.66 USD
Schlechtester Trade: -750 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +537.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -346.77 USD
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
|
Pepperstone-MT5-Live01
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real15
|0.00 × 1
|
RoboForex-ECN
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real12
|0.11 × 445
|
Exness-MT5Real
|0.33 × 3
|
Exness-MT5Real11
|0.68 × 162
|
Exness-MT5Real2
|1.20 × 136
|
Exness-MT5Real5
|1.30 × 565
|
ICMarketsSC-MT5-4
|2.61 × 273
|
ICMarkets-MT5-4
|3.26 × 23
|
Tickmill-Live
|4.86 × 103
|
ForexClub-MT5 Real Server
|5.22 × 100
|
ICMarketsSC-MT5-2
|6.58 × 171
|
TitanFX-MT5-01
|15.98 × 222
|
Exness-MT5Real3
|16.27 × 534
|
ICMarketsSC-MT5
|22.27 × 59
|
GTCGlobalTrade-Server
|28.00 × 1
not
