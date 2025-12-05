SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Msx123
qihong qin

Msx123

qihong qin
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 1234 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 19%
Exness-MT5Real3
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
120
Gewinntrades:
52 (43.33%)
Verlusttrades:
68 (56.67%)
Bester Trade:
3 064.66 USD
Schlechtester Trade:
-749.70 USD
Bruttoprofit:
9 753.08 USD (678 187 pips)
Bruttoverlust:
-8 255.03 USD (277 860 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
10 (537.37 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
3 064.66 USD (1)
Sharpe Ratio:
0.06
Trading-Aktivität:
18.17%
Max deposit load:
31.36%
Letzter Trade:
6 Tage
Trades pro Woche:
45
Durchschn. Haltezeit:
53 Minuten
Erholungsfaktor:
0.71
Long-Positionen:
85 (70.83%)
Short-Positionen:
35 (29.17%)
Profit-Faktor:
1.18
Mathematische Gewinnerwartung:
12.48 USD
Durchschnittlicher Profit:
187.56 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-121.40 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
8 (-346.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-2 057.51 USD (5)
Wachstum pro Monat :
19.07%
Algo-Trading:
17%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
569.34 USD
Maximaler:
2 115.33 USD (20.37%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
24.38% (2 115.33 USD)
Kapital:
4.48% (273.65 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
XAUUSD 108
BTCUSD 12
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
25 50 75 100 125 150 175 200
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
XAUUSD 1.4K
BTCUSD 95
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
XAUUSD 118K
BTCUSD 282K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
100K 200K 300K 400K 500K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +3 064.66 USD
Schlechtester Trade: -750 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 1
Max. aufeinandergehende Verluste: 5
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +537.37 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -346.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "Exness-MT5Real3" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Pepperstone-MT5-Live01
0.00 × 1
Exness-MT5Real15
0.00 × 1
RoboForex-ECN
0.00 × 1
Exness-MT5Real12
0.11 × 445
Exness-MT5Real
0.33 × 3
Exness-MT5Real11
0.68 × 162
Exness-MT5Real2
1.20 × 136
Exness-MT5Real5
1.30 × 565
ICMarketsSC-MT5-4
2.61 × 273
ICMarkets-MT5-4
3.26 × 23
Tickmill-Live
4.86 × 103
ForexClub-MT5 Real Server
5.22 × 100
ICMarketsSC-MT5-2
6.58 × 171
TitanFX-MT5-01
15.98 × 222
Exness-MT5Real3
16.27 × 534
ICMarketsSC-MT5
22.27 × 59
GTCGlobalTrade-Server
28.00 × 1
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
not
Keine Bewertungen
2025.12.23 03:53
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 03:53
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.23 00:50
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.23 00:50
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.22 03:29
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 4.76% of days out of 21 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.07 03:38
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.12.05 08:39
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.12.05 08:39
Too frequent deals may negatively impact copying results
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Msx123
1234 USD pro Monat
19%
0
0
USD
0
USD
4
17%
120
43%
18%
1.18
12.48
USD
24%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.