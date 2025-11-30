信号部分
信号 / MetaTrader 5 / Serabi Solo
Handi Sri Subekti

Serabi Solo

Handi Sri Subekti
0条评论
4
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 -14%
OctaFX-Real2
1:500
查看详细统计，请 登录 或者 注册
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
98
盈利交易:
90 (91.83%)
亏损交易:
8 (8.16%)
最好交易:
6.41 USD
最差交易:
-14.19 USD
毛利:
77.75 USD (9 807 pips)
毛利亏损:
-54.21 USD (6 937 pips)
最大连续赢利:
66 (51.35 USD)
最大连续盈利:
51.35 USD (66)
夏普比率:
0.16
交易活动:
69.38%
最大入金加载:
613.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.52
长期交易:
52 (53.06%)
短期交易:
46 (46.94%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-6.78 USD
最大连续失误:
4 (-38.77 USD)
最大连续亏损:
-38.77 USD (4)
每月增长:
-14.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.70 USD (44.05%)
相对跌幅:
结余:
88.31% (45.70 USD)
净值:
94.31% (42.27 USD)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
USDJPY 38
EURUSD 26
GBPUSD 25
USDCAD 7
XAUUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
USDJPY 6
EURUSD -11
GBPUSD 18
USDCAD 6
XAUUSD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
USDJPY 950
EURUSD -1.1K
GBPUSD 1.8K
USDCAD 833
XAUUSD 351
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +6.41 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 66
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +51.35 USD
最大连续亏损: -38.77 USD

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
50 更多...
查看详细统计，请 登录 或者 注册
High risk
没有评论
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 78% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 08:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
查看详细统计，请 登录 或者 注册
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
Serabi Solo
每月30 USD
-14%
0
0
USD
15
USD
4
0%
98
91%
69%
1.43
0.24
USD
94%
1:500
复制

在MetaTrader中如何执行复制交易？请看视频教程

信号订阅允许您在一个月内复制提供商的交易。若要进行订阅工作，您应该使用MetaTrader 5交易程序端。

如果您还没有安装平台，您可以在这里下载