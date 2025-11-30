- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
98
盈利交易:
90 (91.83%)
亏损交易:
8 (8.16%)
最好交易:
6.41 USD
最差交易:
-14.19 USD
毛利:
77.75 USD (9 807 pips)
毛利亏损:
-54.21 USD (6 937 pips)
最大连续赢利:
66 (51.35 USD)
最大连续盈利:
51.35 USD (66)
夏普比率:
0.16
交易活动:
69.38%
最大入金加载:
613.91%
最近交易:
2 几天前
每周交易:
22
平均持有时间:
18 小时
采收率:
0.52
长期交易:
52 (53.06%)
短期交易:
46 (46.94%)
利润因子:
1.43
预期回报:
0.24 USD
平均利润:
0.86 USD
平均损失:
-6.78 USD
最大连续失误:
4 (-38.77 USD)
最大连续亏损:
-38.77 USD (4)
每月增长:
-14.15%
算法交易:
0%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
45.70 USD (44.05%)
相对跌幅:
结余:
88.31% (45.70 USD)
净值:
94.31% (42.27 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|EURUSD
|26
|GBPUSD
|25
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|USDJPY
|6
|EURUSD
|-11
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|USDJPY
|950
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|USDCAD
|833
|XAUUSD
|351
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +6.41 USD
最差交易: -14 USD
最大连续赢利: 66
最大连续失误: 4
最大连续盈利: +51.35 USD
最大连续亏损: -38.77 USD
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 OctaFX-Real2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
High risk
没有评论
