- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
12 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (14.29%)
En iyi işlem:
2.12 USD
En kötü işlem:
-1.25 USD
Brüt kâr:
10.90 USD (1 228 pips)
Brüt zarar:
-2.26 USD (224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.90 USD (12)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
62.14%
Maks. mevduat yükü:
33.43%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.82
Alış işlemleri:
10 (71.43%)
Satış işlemleri:
4 (28.57%)
Kâr faktörü:
4.82
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
0.91 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.26 USD (2)
Aylık büyüme:
19.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.26 USD (4.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (2.26 USD)
Varlığa göre:
21.38% (10.35 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GBPUSD
|435
|USDCAD
|305
|USDJPY
|165
|EURUSD
|99
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +2.12 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.26 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.03 × 249
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ICMarketsSC-MT5
|0.05 × 822
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
OctaFX-Real2
|0.10 × 235
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
High risk
İnceleme yok
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
USD
52
USD
USD
1
0%
14
85%
62%
4.82
0.62
USD
USD
21%
1:500