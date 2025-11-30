SinyallerBölümler
Sinyaller / MetaTrader 5 / Serabi Solo
Handi Sri Subekti

Serabi Solo

Handi Sri Subekti
0 inceleme
Güvenilirlik
1 hafta
0 / 0 USD
Ayda 30 USD karşılığında kopyalayın
büyüme başlangıcı: 2025 20%
OctaFX-Real2
1:500
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
  • Büyüme
  • Bakiye
  • Varlık
  • Düşüş
İşlemler:
14
Kârla kapanan işlemler:
12 (85.71%)
Zararla kapanan işlemler:
2 (14.29%)
En iyi işlem:
2.12 USD
En kötü işlem:
-1.25 USD
Brüt kâr:
10.90 USD (1 228 pips)
Brüt zarar:
-2.26 USD (224 pips)
Maksimum ardışık kazanç:
12 (10.90 USD)
Maksimum ardışık kâr:
10.90 USD (12)
Sharpe oranı:
0.80
Alım-satım etkinliği:
62.14%
Maks. mevduat yükü:
33.43%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
18
Ort. tutma süresi:
4 saat
Düzelme faktörü:
3.82
Alış işlemleri:
10 (71.43%)
Satış işlemleri:
4 (28.57%)
Kâr faktörü:
4.82
Beklenen getiri:
0.62 USD
Ortalama kâr:
0.91 USD
Ortalama zarar:
-1.13 USD
Maksimum ardışık kayıp:
2 (-2.26 USD)
Maksimum ardışık zarar:
-2.26 USD (2)
Aylık büyüme:
19.74%
Algo alım-satım:
0%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
2.26 USD (4.13%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
4.13% (2.26 USD)
Varlığa göre:
21.38% (10.35 USD)

Dağılım

Sembol İşlemler Sell Buy
GBPUSD 9
USDCAD 2
USDJPY 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, USD Zarar, USD Kâr, USD
GBPUSD 4
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Sembol Brüt kâr, pips Zarar, pips Kâr, pips
GBPUSD 435
USDCAD 305
USDJPY 165
EURUSD 99
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Mevduat yükü
  • Düşüş
En iyi işlem: +2.12 USD
En kötü işlem: -1 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 2
Maksimum ardışık kâr: +10.90 USD
Maksimum ardışık zarar: -2.26 USD

Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "OctaFX-Real2" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
AFCLive-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
FusionMarkets-Live
0.03 × 249
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ICMarketsSC-MT5
0.05 × 822
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
OctaFX-Real2
0.10 × 235
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
47 daha fazla...
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
High risk
İnceleme yok
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 08:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 08:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 08:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 08:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Alım-satım işlemlerini gerçek zamanlı olarak görmek için lütfen giriş yap veya kaydol
Sinyal
Fiyat
Büyüme
Aboneler
Fonlar
Bakiye
Haftalar
Uzman Danışmanlar
İşlemler
Kazanç yüzdesi
Etkinlik
PF
Beklenen getiri
Düşüş
Kaldıraç
Serabi Solo
Ayda 30 USD
20%
0
0
USD
52
USD
1
0%
14
85%
62%
4.82
0.62
USD
21%
1:500
Kopyala

MetaTrader'da işlem kopyalama nasıl yapılır? Eğitici videoyu izleyin

Sinyale abone olmak, sağlayıcının alım-satım işlemlerini 1 ay boyunca kopyalamanıza olanak tanır. Aboneliğin çalışması için MetaTrader 5 işlem terminalini kullanmalısınız.

Platformu henüz yüklemediyseniz, buradan indirebilirsiniz.