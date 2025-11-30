- Incremento
- Balance
- Equidad
- Reducción
Total de Trades:
99
Transacciones Rentables:
91 (91.91%)
Transacciones Irrentables:
8 (8.08%)
Mejor transacción:
6.41 USD
Peor transacción:
-14.19 USD
Beneficio Bruto:
78.45 USD (9 916 pips)
Pérdidas Brutas:
-54.21 USD (6 937 pips)
Máximo de ganancias consecutivas:
66 (51.35 USD)
Beneficio máximo consecutivo:
51.35 USD (66)
Ratio de Sharpe:
0.16
Actividad comercial:
58.66%
Carga máxima del depósito:
613.91%
Último trade:
9 horas
Trades a la semana:
10
Tiempo medio de espera:
18 horas
Factor de Recuperación:
0.53
Transacciones Largas:
52 (52.53%)
Transacciones Cortas:
47 (47.47%)
Factor de Beneficio:
1.45
Beneficio Esperado:
0.24 USD
Beneficio medio:
0.86 USD
Pérdidas medias:
-6.78 USD
Máximo de pérdidas consecutivas:
4 (-38.77 USD)
Pérdidas máximas consecutivas:
-38.77 USD (4)
Crecimiento al mes:
-10.22%
Trading algorítmico:
0%
Reducción de balance:
Absoluto:
0.00 USD
Máxima:
45.70 USD (44.05%)
Reducción relativa:
De balance:
88.31% (45.70 USD)
De fondos:
94.31% (42.27 USD)
Distribución
|Símbolo
|Transacciones
|Sell
|Buy
|USDJPY
|39
|EURUSD
|26
|GBPUSD
|25
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Beneficio Bruto, USD
|Loss, USD
|Beneficio, USD
|USDJPY
|7
|EURUSD
|-11
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Beneficio Bruto, pips
|Loss, pips
|Beneficio, pips
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|USDCAD
|833
|XAUUSD
|351
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- Reducción
Mejor transacción: +6.41 USD
Peor transacción: -14 USD
Máximo de ganancias consecutivas: 66
Máximo de pérdidas consecutivas: 4
Beneficio máximo consecutivo: +51.35 USD
Pérdidas máximas consecutivas: -38.77 USD
El deslizamiento medio a base de la estadística de ejecución en las cuentas reales de diferentes corredores se indica en puntos. Depende de la diferencia de las cotizaciones del proveedor de "OctaFX-Real2" y del suscriptor, así como del retardo en ejecutar las órdenes. Cuanto menos sea este valor, mejor será la calidad del copiado.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
