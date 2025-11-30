SinaisSeções
Sinais / MetaTrader 5 / Serabi Solo
Handi Sri Subekti

Serabi Solo

Handi Sri Subekti
0 comentários
4 semanas
0 / 0 USD
crescimento desde 2025 -10%
OctaFX-Real2
1:500
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
  • Crescimento
  • Saldo
  • Capital líquido
  • Rebaixamento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
91 (91.91%)
Negociações com perda:
8 (8.08%)
Melhor negociação:
6.41 USD
Pior negociação:
-14.19 USD
Lucro bruto:
78.45 USD (9 916 pips)
Perda bruta:
-54.21 USD (6 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (51.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.35 USD (66)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
58.66%
Depósito máximo carregado:
613.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
52 (52.53%)
Negociações curtas:
47 (47.47%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-6.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-38.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.77 USD (4)
Crescimento mensal:
-10.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.70 USD (44.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.31% (45.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
94.31% (42.27 USD)

Distribuição

Símbolo Operações Sell Buy
USDJPY 39
EURUSD 26
GBPUSD 25
USDCAD 7
XAUUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Símbolo Lucro bruto, USD Loss, USD Lucro, USD
USDJPY 7
EURUSD -11
GBPUSD 18
USDCAD 6
XAUUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Símbolo Lucro bruto, pips Loss, pips Lucro, pips
USDJPY 1.1K
EURUSD -1.1K
GBPUSD 1.8K
USDCAD 833
XAUUSD 351
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Depósito carregado
  • Rebaixamento
Melhor negociação: +6.41 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 66
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +51.35 USD
Máxima perda consecutiva: -38.77 USD

A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
50 mais ...
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar
High risk
Sem comentários
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 78% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Para estatísticas em detalhe, Faça o login ou registrar