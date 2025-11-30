- Crescimento
- Saldo
- Capital líquido
- Rebaixamento
Negociações:
99
Negociações com lucro:
91 (91.91%)
Negociações com perda:
8 (8.08%)
Melhor negociação:
6.41 USD
Pior negociação:
-14.19 USD
Lucro bruto:
78.45 USD (9 916 pips)
Perda bruta:
-54.21 USD (6 937 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
66 (51.35 USD)
Máximo lucro consecutivo:
51.35 USD (66)
Índice de Sharpe:
0.16
Atividade de negociação:
58.66%
Depósito máximo carregado:
613.91%
Último negócio:
1 dias atrás
Negociações por semana:
10
Tempo médio de espera:
18 horas
Fator de recuperação:
0.53
Negociações longas:
52 (52.53%)
Negociações curtas:
47 (47.47%)
Fator de lucro:
1.45
Valor esperado:
0.24 USD
Lucro médio:
0.86 USD
Perda média:
-6.78 USD
Máximo de perdas consecutivas:
4 (-38.77 USD)
Máxima perda consecutiva:
-38.77 USD (4)
Crescimento mensal:
-10.22%
Algotrading:
0%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
45.70 USD (44.05%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
88.31% (45.70 USD)
Pelo Capital Líquido:
94.31% (42.27 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|USDJPY
|39
|EURUSD
|26
|GBPUSD
|25
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|USDJPY
|7
|EURUSD
|-11
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|USDCAD
|833
|XAUUSD
|351
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Depósito carregado
- Rebaixamento
Melhor negociação: +6.41 USD
Pior negociação: -14 USD
Máximo de vitórias consecutivas: 66
Máximo de perdas consecutivas: 4
Máximo lucro consecutivo: +51.35 USD
Máxima perda consecutiva: -38.77 USD
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "OctaFX-Real2" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
