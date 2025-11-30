SegnaliSezioni
Segnali / MetaTrader 5 / Serabi Solo
Handi Sri Subekti

Serabi Solo

Handi Sri Subekti
0 recensioni
Affidabilità
1 settimana
0 / 0 USD
Copia per 30 USD al mese
crescita dal 2025 20%
OctaFX-Real2
1:500
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
  • Crescita
  • Saldo
  • Equità
  • Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
2.12 USD
Worst Trade:
-1.25 USD
Profitto lordo:
10.90 USD (1 228 pips)
Perdita lorda:
-2.26 USD (224 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.90 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
62.14%
Massimo carico di deposito:
33.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
4.82
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
0.91 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.26 USD (2)
Crescita mensile:
19.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.26 USD (4.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (2.26 USD)
Per equità:
21.38% (10.35 USD)

Distribuzione

Simbolo Operazioni Sell Buy
GBPUSD 9
USDCAD 2
USDJPY 2
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, USD Perdita, USD Profitto, USD
GBPUSD 4
USDCAD 2
USDJPY 1
EURUSD 1
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Simbolo Profitto lordo, pips Perdita, pips Profitto, pips
GBPUSD 435
USDCAD 305
USDJPY 165
EURUSD 99
200 400 600 800
200 400 600 800
200 400 600 800
  • Carico di deposito
  • Drawdown
Best Trade: +2.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.90 USD
Massima perdita consecutiva: -2.26 USD

Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.

N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
AFCLive-Server
0.00 × 1
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
FusionMarkets-Live
0.03 × 249
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ICMarketsSC-MT5
0.05 × 822
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
OctaFX-Real2
0.10 × 235
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
47 più
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
High risk
Non ci sono recensioni
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 08:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 08:49
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.30 08:49
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.30 08:49
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.30 08:49
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Per vedere i trade in tempo reale, nome utente o registrati
Segnale
Costo
Crescita
Abbonati
Fondi
Saldo
Settimane
Expert Advisor
Trade
Vincita %
Attività
PF
Profitto previsto
Drawdown
Leva finanziaria
Serabi Solo
30USD al mese
20%
0
0
USD
52
USD
1
0%
14
85%
62%
4.82
0.62
USD
21%
1:500
Copia

Come viene eseguita la copiatura del trade su MetaTrader? Guarda il video tutorial

L’abbonamento a un segnale ti permette di copiare i trade di un fornitore entro 1 mese. Affinché l'abbonamento funzioni, è necessario utilizzare il terminale di trading MetaTrader 5.

Se non hai ancora installato la piattaforma, puoi scaricarla qui.