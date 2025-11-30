- Crescita
- Saldo
- Equità
- Drawdown
Trade:
14
Profit Trade:
12 (85.71%)
Loss Trade:
2 (14.29%)
Best Trade:
2.12 USD
Worst Trade:
-1.25 USD
Profitto lordo:
10.90 USD (1 228 pips)
Perdita lorda:
-2.26 USD (224 pips)
Vincite massime consecutive:
12 (10.90 USD)
Massimo profitto consecutivo:
10.90 USD (12)
Indice di Sharpe:
0.80
Attività di trading:
62.14%
Massimo carico di deposito:
33.43%
Ultimo trade:
1 giorno fa
Trade a settimana:
18
Tempo di attesa medio:
4 ore
Fattore di recupero:
3.82
Long Trade:
10 (71.43%)
Short Trade:
4 (28.57%)
Fattore di profitto:
4.82
Profitto previsto:
0.62 USD
Profitto medio:
0.91 USD
Perdita media:
-1.13 USD
Massime perdite consecutive:
2 (-2.26 USD)
Massima perdita consecutiva:
-2.26 USD (2)
Crescita mensile:
19.74%
Algo trading:
0%
Drawdown per saldo:
Assoluto:
0.00 USD
Massimale:
2.26 USD (4.13%)
Drawdown relativo:
Per saldo:
4.13% (2.26 USD)
Per equità:
21.38% (10.35 USD)
Distribuzione
|Simbolo
|Operazioni
|Sell
|Buy
|GBPUSD
|9
|USDCAD
|2
|USDJPY
|2
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, USD
|Perdita, USD
|Profitto, USD
|GBPUSD
|4
|USDCAD
|2
|USDJPY
|1
|EURUSD
|1
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|
1 2 3 4 5 6 7 8 9
|Simbolo
|Profitto lordo, pips
|Perdita, pips
|Profitto, pips
|GBPUSD
|435
|USDCAD
|305
|USDJPY
|165
|EURUSD
|99
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
|
200 400 600 800
- Carico di deposito
- Drawdown
Best Trade: +2.12 USD
Worst Trade: -1 USD
Vincite massime consecutive: 12
Massime perdite consecutive: 2
Massimo profitto consecutivo: +10.90 USD
Massima perdita consecutiva: -2.26 USD
Lo slippage medio basato sulle statistiche di esecuzione sugli account reale dei vari broker è specificato in pip. Dipende dalla differenza tra le quotazioni del fornitore da "OctaFX-Real2" e le quotazioni dell'abbonato, nonché dai ritardi nell'esecuzione dell'ordine. Valori più bassi indicano una migliore qualità di copiatura.
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
FusionMarkets-Live
|0.03 × 249
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ICMarketsSC-MT5
|0.05 × 822
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
OctaFX-Real2
|0.10 × 235
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
