Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "OctaFX-Real2" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

N1CapitalMarkets-Live 0.00 × 1 FPMarketsLLC-Live 0.00 × 28 ForexClubBY-MT5 Real Server 0.00 × 11 AFCLive-Server 0.00 × 1 XMGlobal-MT5 10 0.00 × 1 ICMarkets-MT5-2 0.00 × 14 XMGlobal-MT5 8 0.00 × 68 FXView-Live 0.00 × 8 OANDA-Live-1 0.00 × 1 Exness-MT5Real8 0.00 × 1 ForexChief-MT5 0.00 × 1 TradingProInternational-Live 0.00 × 348 ICTrading-MT5-4 0.00 × 330 TMGM.TradeMax-Live 0.02 × 50 FusionMarkets-Live 0.03 × 249 Axiory-Live 0.04 × 138 LiteFinance-MT5-Live 0.05 × 285 FPMarkets-Live 0.05 × 320 ICMarketsSC-MT5 0.05 × 822 ForexClub-MT5 Real Server 0.05 × 647 Exness-MT5Real7 0.06 × 77 Exness-MT5Real3 0.08 × 196 AlpariEvrasia-Real01 0.10 × 183 OctaFX-Real2 0.10 × 235 AdmiralMarkets-Live 0.12 × 25 47 plus... Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire Pour voir les trades en temps réel, veuillezou