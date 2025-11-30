SignaleKategorien
Signale / MetaTrader 5 / Serabi Solo
Handi Sri Subekti

Serabi Solo

Handi Sri Subekti
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
4 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 23%
OctaFX-Real2
1:500
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
103
Gewinntrades:
95 (92.23%)
Verlusttrades:
8 (7.77%)
Bester Trade:
6.41 USD
Schlechtester Trade:
-14.19 USD
Bruttoprofit:
84.42 USD (10 845 pips)
Bruttoverlust:
-54.21 USD (6 937 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
66 (51.35 USD)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
51.35 USD (66)
Sharpe Ratio:
0.18
Trading-Aktivität:
58.66%
Max deposit load:
613.91%
Letzter Trade:
12 Stunden
Trades pro Woche:
10
Durchschn. Haltezeit:
19 Stunden
Erholungsfaktor:
0.66
Long-Positionen:
52 (50.49%)
Short-Positionen:
51 (49.51%)
Profit-Faktor:
1.56
Mathematische Gewinnerwartung:
0.29 USD
Durchschnittlicher Profit:
0.89 USD
Durchschnittlicher Verlust:
-6.78 USD
Max. aufeinandergehende Verluste:
4 (-38.77 USD)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-38.77 USD (4)
Wachstum pro Monat :
23.27%
Algo-Trading:
0%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 USD
Maximaler:
45.70 USD (44.05%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
88.31% (45.70 USD)
Kapital:
94.31% (42.27 USD)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
USDJPY 43
EURUSD 26
GBPUSD 25
USDCAD 7
XAUUSD 2
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
USDJPY 13
EURUSD -11
GBPUSD 18
USDCAD 6
XAUUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
USDJPY 2K
EURUSD -1.1K
GBPUSD 1.8K
USDCAD 833
XAUUSD 351
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +6.41 USD
Schlechtester Trade: -14 USD
Max. aufeinandergehende Gewinne: 66
Max. aufeinandergehende Verluste: 4
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +51.35 USD
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -38.77 USD

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "OctaFX-Real2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
noch 50 ...
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
High risk
Keine Bewertungen
2025.12.29 00:11
80% of growth achieved within 1 days. This comprises 3.45% of days out of 29 days of the signal's entire lifetime.
2025.12.28 22:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 78% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
Einloggen oder registrieren und den Zugang zu laufenden Trades des Anbieters zu bekommen
Signal
Preis
Wachstum
Abonnenten
Geldmittel
Kontostand
Wochen
Expert Advisor
Trades
Gewinn
Aktivität
PF
Mathematische Gewinnerwartung
Rückgang
Hebel
Serabi Solo
30 USD pro Monat
23%
0
0
USD
22
USD
4
0%
103
92%
59%
1.55
0.29
USD
94%
1:500
Kopieren

Wie werden Trades in MetaTrader kopiert? Schauen Sie das Lehrvideo an

Das Abonnement berechtigt Sie die Trades des Anbieters innerhalb eines Monats zu kopieren. Für das Abonnement wird das Terminal MetaTrader 5 benötigt.

Wenn Sie die Plattform noch nicht installiert haben, können Sie diese hier herunterladen.