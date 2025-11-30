- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
90 (91.83%)
Убыточных трейдов:
8 (8.16%)
Лучший трейд:
6.41 USD
Худший трейд:
-14.19 USD
Общая прибыль:
77.75 USD (9 807 pips)
Общий убыток:
-54.21 USD (6 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (51.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.35 USD (66)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
69.38%
Макс. загрузка депозита:
613.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
52 (53.06%)
Коротких трейдов:
46 (46.94%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-38.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.77 USD (4)
Прирост в месяц:
-14.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.70 USD (44.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.31% (45.70 USD)
По эквити:
94.31% (42.27 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|USDJPY
|38
|EURUSD
|26
|GBPUSD
|25
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|USDJPY
|6
|EURUSD
|-11
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|4
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|USDJPY
|950
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|USDCAD
|833
|XAUUSD
|351
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Загрузка депозита
- Просадка
Лучший трейд: +6.41 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +51.35 USD
Макс. убыток в серии: -38.77 USD
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
