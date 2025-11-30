СигналыРазделы
Handi Sri Subekti

Serabi Solo

Handi Sri Subekti
0 отзывов
4 недели
0 / 0 USD
Копировать за 30 USD в месяц
прирост с 2025 -14%
OctaFX-Real2
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
98
Прибыльных трейдов:
90 (91.83%)
Убыточных трейдов:
8 (8.16%)
Лучший трейд:
6.41 USD
Худший трейд:
-14.19 USD
Общая прибыль:
77.75 USD (9 807 pips)
Общий убыток:
-54.21 USD (6 937 pips)
Макс. серия выигрышей:
66 (51.35 USD)
Макс. прибыль в серии:
51.35 USD (66)
Коэффициент Шарпа:
0.16
Торговая активность:
69.38%
Макс. загрузка депозита:
613.91%
Последний трейд:
2 дня
Трейдов в неделю:
22
Ср. время удержания:
18 часов
Фактор восстановления:
0.52
Длинных трейдов:
52 (53.06%)
Коротких трейдов:
46 (46.94%)
Профит фактор:
1.43
Мат. ожидание:
0.24 USD
Средняя прибыль:
0.86 USD
Средний убыток:
-6.78 USD
Макс. серия проигрышей:
4 (-38.77 USD)
Макс. убыток в серии:
-38.77 USD (4)
Прирост в месяц:
-14.15%
Алготрейдинг:
0%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
45.70 USD (44.05%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
88.31% (45.70 USD)
По эквити:
94.31% (42.27 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
USDJPY 38
EURUSD 26
GBPUSD 25
USDCAD 7
XAUUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
USDJPY 6
EURUSD -11
GBPUSD 18
USDCAD 6
XAUUSD 4
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
USDJPY 950
EURUSD -1.1K
GBPUSD 1.8K
USDCAD 833
XAUUSD 351
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +6.41 USD
Худший трейд: -14 USD
Макс. серия выигрышей: 66
Макс. серия проигрышей: 4
Макс. прибыль в серии: +51.35 USD
Макс. убыток в серии: -38.77 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "OctaFX-Real2" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
еще 50...
High risk
Нет отзывов
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 78% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 15:36
Share of trading days is too low
2025.12.01 15:36
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.30 08:49
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 5.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.