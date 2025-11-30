- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
91 (91.91%)
損失トレード:
8 (8.08%)
ベストトレード:
6.41 USD
最悪のトレード:
-14.19 USD
総利益:
78.45 USD (9 916 pips)
総損失:
-54.21 USD (6 937 pips)
最大連続の勝ち:
66 (51.35 USD)
最大連続利益:
51.35 USD (66)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
58.66%
最大入金額:
613.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
52 (52.53%)
短いトレード:
47 (47.47%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-6.78 USD
最大連続の負け:
4 (-38.77 USD)
最大連続損失:
-38.77 USD (4)
月間成長:
-10.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.70 USD (44.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.31% (45.70 USD)
エクイティによる:
94.31% (42.27 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|USDJPY
|39
|EURUSD
|26
|GBPUSD
|25
|USDCAD
|7
|XAUUSD
|2
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|
10 20 30 40
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|USDJPY
|7
|EURUSD
|-11
|GBPUSD
|18
|USDCAD
|6
|XAUUSD
|4
|
20 40 60
|
20 40 60
|
20 40 60
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|USDJPY
|1.1K
|EURUSD
|-1.1K
|GBPUSD
|1.8K
|USDCAD
|833
|XAUUSD
|351
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
|
2K 4K 6K 8K 10K
- Deposit load
- ドローダウン
ベストトレード: +6.41 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 66
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +51.35 USD
最大連続損失: -38.77 USD
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
|
ForexClubBY-MT5 Real Server
|0.00 × 11
|
XMGlobal-MT5 10
|0.00 × 1
|
ICMarkets-MT5-2
|0.00 × 14
|
XMGlobal-MT5 8
|0.00 × 68
|
FXView-Live
|0.00 × 8
|
N1CapitalMarkets-Live
|0.00 × 1
|
OANDA-Live-1
|0.00 × 1
|
Exness-MT5Real8
|0.00 × 1
|
ForexChief-MT5
|0.00 × 1
|
AFCLive-Server
|0.00 × 1
|
FPMarketsLLC-Live
|0.00 × 28
|
TradingProInternational-Live
|0.00 × 348
|
ICTrading-MT5-4
|0.00 × 330
|
TMGM.TradeMax-Live
|0.02 × 50
|
Axiory-Live
|0.04 × 138
|
LiteFinance-MT5-Live
|0.05 × 285
|
FPMarkets-Live
|0.05 × 320
|
ForexClub-MT5 Real Server
|0.05 × 647
|
Exness-MT5Real7
|0.06 × 77
|
Exness-MT5Real3
|0.08 × 196
|
AlpariEvrasia-Real01
|0.10 × 183
|
AdmiralMarkets-Live
|0.12 × 25
|
TitanFX-MT5-01
|0.13 × 261
|
RoboForex-ECN
|0.14 × 118
|
ForexTimeFXTM-Live01
|0.14 × 399
