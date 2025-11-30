シグナルセクション
シグナル / MetaTrader 5 / Serabi Solo
Handi Sri Subekti

Serabi Solo

Handi Sri Subekti
レビュー0件
4週間
0 / 0 USD
成長(開始日): 2025 -10%
OctaFX-Real2
1:500
  • 成長
  • 残高
  • エクイティ
  • ドローダウン
トレード:
99
利益トレード:
91 (91.91%)
損失トレード:
8 (8.08%)
ベストトレード:
6.41 USD
最悪のトレード:
-14.19 USD
総利益:
78.45 USD (9 916 pips)
総損失:
-54.21 USD (6 937 pips)
最大連続の勝ち:
66 (51.35 USD)
最大連続利益:
51.35 USD (66)
シャープレシオ:
0.16
取引アクティビティ:
58.66%
最大入金額:
613.91%
最近のトレード:
2 日前
1週間当たりの取引:
10
平均保有時間:
18 時間
リカバリーファクター:
0.53
長いトレード:
52 (52.53%)
短いトレード:
47 (47.47%)
プロフィットファクター:
1.45
期待されたペイオフ:
0.24 USD
平均利益:
0.86 USD
平均損失:
-6.78 USD
最大連続の負け:
4 (-38.77 USD)
最大連続損失:
-38.77 USD (4)
月間成長:
-10.22%
アルゴリズム取引:
0%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
45.70 USD (44.05%)
比較ドローダウン:
残高による:
88.31% (45.70 USD)
エクイティによる:
94.31% (42.27 USD)

配布

シンボル ディール Sell Buy
USDJPY 39
EURUSD 26
GBPUSD 25
USDCAD 7
XAUUSD 2
10 20 30 40
10 20 30 40
10 20 30 40
シンボル 総利益, USD Loss, USD 利益, USD
USDJPY 7
EURUSD -11
GBPUSD 18
USDCAD 6
XAUUSD 4
20 40 60
20 40 60
20 40 60
シンボル 総利益, pips Loss, pips 利益, pips
USDJPY 1.1K
EURUSD -1.1K
GBPUSD 1.8K
USDCAD 833
XAUUSD 351
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
2K 4K 6K 8K 10K
  • Deposit load
  • ドローダウン
ベストトレード: +6.41 USD
最悪のトレード: -14 USD
最大連続の勝ち: 66
最大連続の負け: 4
最大連続利益: +51.35 USD
最大連続損失: -38.77 USD

いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"OctaFX-Real2"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。

ForexClubBY-MT5 Real Server
0.00 × 11
XMGlobal-MT5 10
0.00 × 1
ICMarkets-MT5-2
0.00 × 14
XMGlobal-MT5 8
0.00 × 68
FXView-Live
0.00 × 8
N1CapitalMarkets-Live
0.00 × 1
OANDA-Live-1
0.00 × 1
Exness-MT5Real8
0.00 × 1
ForexChief-MT5
0.00 × 1
AFCLive-Server
0.00 × 1
FPMarketsLLC-Live
0.00 × 28
TradingProInternational-Live
0.00 × 348
ICTrading-MT5-4
0.00 × 330
TMGM.TradeMax-Live
0.02 × 50
Axiory-Live
0.04 × 138
LiteFinance-MT5-Live
0.05 × 285
FPMarkets-Live
0.05 × 320
ForexClub-MT5 Real Server
0.05 × 647
Exness-MT5Real7
0.06 × 77
Exness-MT5Real3
0.08 × 196
AlpariEvrasia-Real01
0.10 × 183
AdmiralMarkets-Live
0.12 × 25
TitanFX-MT5-01
0.13 × 261
RoboForex-ECN
0.14 × 118
ForexTimeFXTM-Live01
0.14 × 399
50 より多く...
High risk
レビューなし
2025.12.26 22:20
High current drawdown in 33% indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 20:20
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.26 17:17
High current drawdown in 41% indicates the absence of risk limitation
2025.12.22 13:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.19 09:23
Removed warning: High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.19 09:23
Removed warning: Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.18 10:03
High current drawdown in 78% indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 15:51
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.17 02:36
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.12 08:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.11 06:49
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.12.10 20:37
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.09 08:50
A large drawdown may occur on the account again
2025.12.09 06:50
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.08 01:14
High average monthly growth may indicate high trading risks
2025.12.08 01:14
Too much growth in the last month indicates a high risk
2025.12.07 19:11
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.02 17:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 16:21
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.02 15:12
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
