交易:
26
盈利交易:
25 (96.15%)
亏损交易:
1 (3.85%)
最好交易:
1 009.14 USD
最差交易:
-332.64 USD
毛利:
5 221.78 USD (7 789 pips)
毛利亏损:
-332.64 USD (2 361 pips)
最大连续赢利:
13 (4 281.59 USD)
最大连续盈利:
4 281.59 USD (13)
夏普比率:
0.77
交易活动:
1.83%
最大入金加载:
0.95%
最近交易:
4 几天前
每周交易:
4
平均持有时间:
23 分钟
采收率:
14.70
长期交易:
17 (65.38%)
短期交易:
9 (34.62%)
利润因子:
15.70
预期回报:
188.04 USD
平均利润:
208.87 USD
平均损失:
-332.64 USD
最大连续失误:
1 (-332.64 USD)
最大连续亏损:
-332.64 USD (1)
每月增长:
13.52%
算法交易:
100%
结余跌幅:
绝对:
0.00 USD
最大值:
332.64 USD (2.33%)
相对跌幅:
结余:
2.33% (332.64 USD)
净值:
2.31% (324.88 USD)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|GOLD.m
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|GOLD.m
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +1 009.14 USD
最差交易: -333 USD
最大连续赢利: 13
最大连续失误: 1
最大连续盈利: +4 281.59 USD
最大连续亏损: -332.64 USD
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月1000 USD
49%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
6
100%
26
96%
2%
15.69
188.04
USD
USD
2%
1:500