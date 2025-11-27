- Прирост
- Баланс
- Средства
- Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
25 (96.15%)
Убыточных трейдов:
1 (3.85%)
Лучший трейд:
1 009.14 USD
Худший трейд:
-332.64 USD
Общая прибыль:
5 221.78 USD (7 789 pips)
Общий убыток:
-332.64 USD (2 361 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (4 281.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 281.59 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
1.83%
Макс. загрузка депозита:
0.95%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
14.70
Длинных трейдов:
17 (65.38%)
Коротких трейдов:
9 (34.62%)
Профит фактор:
15.70
Мат. ожидание:
188.04 USD
Средняя прибыль:
208.87 USD
Средний убыток:
-332.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-332.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.64 USD (1)
Прирост в месяц:
13.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
332.64 USD (2.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.33% (332.64 USD)
По эквити:
2.31% (324.88 USD)
Распределение
|Символ
|Сделки
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Символ
|Общая прибыль, USD
|Убыток, USD
|Прибыль, USD
|GOLD.m
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Символ
|Общая прибыль, pips
|Убыток, pips
|Прибыль, pips
|GOLD.m
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Загрузка депозита
- Просадка
Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.
Нет данных
Нет отзывов
