Stanislav Tomilov

Aura Neuron EA

Stanislav Tomilov
0 отзывов
Надежность
6 недель
0 / 0 USD
Копировать за 1000 USD в месяц
прирост с 2025 49%
InstaFinance-Europe.com
1:500
  • Прирост
  • Баланс
  • Средства
  • Просадка
Всего трейдов:
26
Прибыльных трейдов:
25 (96.15%)
Убыточных трейдов:
1 (3.85%)
Лучший трейд:
1 009.14 USD
Худший трейд:
-332.64 USD
Общая прибыль:
5 221.78 USD (7 789 pips)
Общий убыток:
-332.64 USD (2 361 pips)
Макс. серия выигрышей:
13 (4 281.59 USD)
Макс. прибыль в серии:
4 281.59 USD (13)
Коэффициент Шарпа:
0.77
Торговая активность:
1.83%
Макс. загрузка депозита:
0.95%
Последний трейд:
3 дня
Трейдов в неделю:
4
Ср. время удержания:
23 минуты
Фактор восстановления:
14.70
Длинных трейдов:
17 (65.38%)
Коротких трейдов:
9 (34.62%)
Профит фактор:
15.70
Мат. ожидание:
188.04 USD
Средняя прибыль:
208.87 USD
Средний убыток:
-332.64 USD
Макс. серия проигрышей:
1 (-332.64 USD)
Макс. убыток в серии:
-332.64 USD (1)
Прирост в месяц:
13.52%
Алготрейдинг:
100%
Просадка по балансу:
Абсолютная:
0.00 USD
Максимальная:
332.64 USD (2.33%)
Отноcительная просадка:
По балансу:
2.33% (332.64 USD)
По эквити:
2.31% (324.88 USD)

Распределение

Символ Сделки Sell Buy
GOLD.m 26
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
5 10 15 20 25 30
Символ Общая прибыль, USD Убыток, USD Прибыль, USD
GOLD.m 4.9K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
1K 2K 3K 4K 5K 6K
Символ Общая прибыль, pips Убыток, pips Прибыль, pips
GOLD.m 5.4K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
  • Загрузка депозита
  • Просадка
Лучший трейд: +1 009.14 USD
Худший трейд: -333 USD
Макс. серия выигрышей: 13
Макс. серия проигрышей: 1
Макс. прибыль в серии: +4 281.59 USD
Макс. убыток в серии: -332.64 USD

Среднее проскальзывание на основе статистики исполнения на реальных счетах разных брокеров указано в пунктах. Зависит от разницы между котировками поставщика с "InstaFinance-Europe.com" и подписчика, а также от задержек в исполнении ордеров. Чем меньше значение, тем лучше качество копирования.

Нет данных

Нет отзывов
2025.11.27 01:17
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.27 01:17
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
Как происходит копирование сделок в MetaTrader? Посмотрите обучающее видео

Подписка на сигнал дает вам право копировать сделки поставщика в течение 1 месяца. Для работы подписки необходимо использовать торговый терминал MetaTrader 4.

Если платформа у вас не установлена, вы можете скачать ее здесь.