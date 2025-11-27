- Büyüme
- Bakiye
- Varlık
- Düşüş
İşlemler:
12
Kârla kapanan işlemler:
12 (100.00%)
Zararla kapanan işlemler:
0 (0.00%)
En iyi işlem:
1 009.14 USD
En kötü işlem:
0.00 USD
Brüt kâr:
4 257.09 USD (3 803 pips)
Brüt zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kazanç:
12 (4 257.09 USD)
Maksimum ardışık kâr:
4 257.09 USD (12)
Sharpe oranı:
1.49
Alım-satım etkinliği:
n/a
Maks. mevduat yükü:
0.00%
En son işlem:
1 gün önce
Hafta başına işlemler:
5
Ort. tutma süresi:
17 dakika
Düzelme faktörü:
0.00
Alış işlemleri:
8 (66.67%)
Satış işlemleri:
4 (33.33%)
Kâr faktörü:
n/a
Beklenen getiri:
354.76 USD
Ortalama kâr:
354.76 USD
Ortalama zarar:
0.00 USD
Maksimum ardışık kayıp:
0 (0.00 USD)
Maksimum ardışık zarar:
0.00 USD (0)
Aylık büyüme:
42.57%
Algo alım-satım:
100%
Bakiyeye göre düşüş:
Mutlak:
0.00 USD
Maksimum:
0.00 USD (0.00%)
Göreceli düşüş:
Bakiyeye göre:
0.00% (0.00 USD)
Varlığa göre:
0.00% (0.00 USD)
Dağılım
|Sembol
|İşlemler
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|12
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|
5 10 15 20
|Sembol
|Brüt kâr, USD
|Zarar, USD
|Kâr, USD
|GOLD.m
|4.3K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|
1K 2K 3K 4K 5K
|Sembol
|Brüt kâr, pips
|Zarar, pips
|Kâr, pips
|GOLD.m
|3.8K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Mevduat yükü
- Düşüş
En iyi işlem: +1 009.14 USD
En kötü işlem: -0 USD
Maksimum ardışık kazanç: 12
Maksimum ardışık kayıp: 0
Maksimum ardışık kâr: +4 257.09 USD
Maksimum ardışık zarar: -0.00 USD
Farklı aracı kurumların gerçek hesaplarındaki işlem gerçekleştirme istatistiklerine dayalı olarak pip cinsinden ortalama kaymalar. "InstaFinance-Europe.com" sunucusundan sağlayıcının fiyatları ile abonenin fiyatları arasındaki farka ve işlem gerçekleştirme gecikmelerine bağlıdır. Daha düşük değerler, daha iyi kopyalama kalitesi anlamına gelir.
Veri yok
İnceleme yok