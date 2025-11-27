- 成長
- 残高
- エクイティ
- ドローダウン
トレード:
26
利益トレード:
25 (96.15%)
損失トレード:
1 (3.85%)
ベストトレード:
1 009.14 USD
最悪のトレード:
-332.64 USD
総利益:
5 221.78 USD (7 789 pips)
総損失:
-332.64 USD (2 361 pips)
最大連続の勝ち:
13 (4 281.59 USD)
最大連続利益:
4 281.59 USD (13)
シャープレシオ:
0.77
取引アクティビティ:
1.83%
最大入金額:
0.95%
最近のトレード:
7 日前
1週間当たりの取引:
4
平均保有時間:
23 分
リカバリーファクター:
14.70
長いトレード:
17 (65.38%)
短いトレード:
9 (34.62%)
プロフィットファクター:
15.70
期待されたペイオフ:
188.04 USD
平均利益:
208.87 USD
平均損失:
-332.64 USD
最大連続の負け:
1 (-332.64 USD)
最大連続損失:
-332.64 USD (1)
月間成長:
13.52%
アルゴリズム取引:
100%
残高によるドローダウン:
絶対:
0.00 USD
最大の:
332.64 USD (2.33%)
比較ドローダウン:
残高による:
2.33% (332.64 USD)
エクイティによる:
2.31% (324.88 USD)
配布
|シンボル
|ディール
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|シンボル
|総利益, USD
|Loss, USD
|利益, USD
|GOLD.m
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|シンボル
|総利益, pips
|Loss, pips
|利益, pips
|GOLD.m
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
- Deposit load
- ドローダウン
いろいろなブローカーのリアルアカウント上で実行統計に基づいたスリッページの平均は、いくつかの点で指定されています。それはオーダー実行の遅れに依るのと同様に、プロバイダーの"InstaFinance-Europe.com"からの引用と購読者の引用の違いに依るものです。値がより低いことがコピーの品質がより良いことを意味しています。
シグナル
価格
成長
購読者
残高
残高
週
Expert Advisors
トレード
利益%
アクティビティ
PF
期待されたペイオフ
ドローダウン
レバレッジ
1000 USD/月
49%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
6
100%
26
96%
2%
15.69
188.04
USD
USD
2%
1:500