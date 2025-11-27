- Crescimento
Negociações:
26
Negociações com lucro:
25 (96.15%)
Negociações com perda:
1 (3.85%)
Melhor negociação:
1 009.14 USD
Pior negociação:
-332.64 USD
Lucro bruto:
5 221.78 USD (7 789 pips)
Perda bruta:
-332.64 USD (2 361 pips)
Máximo de vitórias consecutivas:
13 (4 281.59 USD)
Máximo lucro consecutivo:
4 281.59 USD (13)
Índice de Sharpe:
0.77
Atividade de negociação:
1.83%
Depósito máximo carregado:
0.95%
Último negócio:
6 dias atrás
Negociações por semana:
4
Tempo médio de espera:
23 minutos
Fator de recuperação:
14.70
Negociações longas:
17 (65.38%)
Negociações curtas:
9 (34.62%)
Fator de lucro:
15.70
Valor esperado:
188.04 USD
Lucro médio:
208.87 USD
Perda média:
-332.64 USD
Máximo de perdas consecutivas:
1 (-332.64 USD)
Máxima perda consecutiva:
-332.64 USD (1)
Crescimento mensal:
13.52%
Algotrading:
100%
Rebaixamento pelo saldo:
Absoluto:
0.00 USD
Máximo:
332.64 USD (2.33%)
Rebaixamento relativo:
Pelo Saldo:
2.33% (332.64 USD)
Pelo Capital Líquido:
2.31% (324.88 USD)
Distribuição
|Símbolo
|Operações
|Sell
|Buy
|GOLD.m
|26
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|
5 10 15 20 25 30
|Símbolo
|Lucro bruto, USD
|Loss, USD
|Lucro, USD
|GOLD.m
|4.9K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|
1K 2K 3K 4K 5K 6K
|Símbolo
|Lucro bruto, pips
|Loss, pips
|Lucro, pips
|GOLD.m
|5.4K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
|
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K
A slippage média baseada em estatísticas de contas real de diferentes corretoras é especificada em pontos. Depende da diferença entre as cotações do provedor de "InstaFinance-Europe.com" e do assinante, bem como de atrasos na execução de ordens. Quanto menor o valor, melhor a qualidade da cópia.
Sinal
Preço
Crescimento
Assinantes
Fundos
Saldo
Semanas
Expert Advisors
Negociações
Rentável
Atividade
PF
Valor esperado
Rebaixamento
Alavancagem
1000 USD por mês
49%
0
0
USD
USD
15K
USD
USD
6
100%
26
96%
2%
15.69
188.04
USD
USD
2%
1:500