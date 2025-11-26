- 成长
- 结余
- 净值
- 提取
交易:
111
盈利交易:
82 (73.87%)
亏损交易:
29 (26.13%)
最好交易:
69.06 EUR
最差交易:
-23.27 EUR
毛利:
220.42 EUR (6 525 pips)
毛利亏损:
-109.56 EUR (2 523 pips)
最大连续赢利:
12 (20.05 EUR)
最大连续盈利:
103.93 EUR (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
80.52%
最大入金加载:
26.83%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.20
长期交易:
47 (42.34%)
短期交易:
64 (57.66%)
利润因子:
2.01
预期回报:
1.00 EUR
平均利润:
2.69 EUR
平均损失:
-3.78 EUR
最大连续失误:
6 (-92.10 EUR)
最大连续亏损:
-92.10 EUR (6)
每月增长:
9.24%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
92.10 EUR (6.86%)
相对跌幅:
结余:
6.86% (92.10 EUR)
净值:
34.11% (419.26 EUR)
分配
|交易品种
|交易
|Sell
|Buy
|EURCHF.s
|47
|EURGBP.s
|34
|AUDNZD.s
|29
|AUDCAD.s
|1
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|
10 20 30 40 50
|交易品种
|毛利, USD
|损失, USD
|利润, USD
|EURCHF.s
|48
|EURGBP.s
|57
|AUDNZD.s
|21
|AUDCAD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|交易品种
|毛利, pips
|损失, pips
|利润, pips
|EURCHF.s
|1.8K
|EURGBP.s
|785
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|51
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- 入金加载
- 提取
最好交易: +69.06 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +20.05 EUR
最大连续亏损: -92.10 EUR
基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。
无数据
该信号提供一种可靠且经过验证的交易策略，在过去5年中，已成功在各种市场环境下进行了测试。以1000欧元的本金起步，该信号稳定地实现了每月15%至20%的收益，平均回撤为5%至10%，最大回撤为30%。
该策略基于系统化的趋势跟踪和风险管理，不使用马丁格尔等高风险方法。所有交易通常在24小时内平仓，以限制风险并确保高流动性。
为了实现最佳性能，建议使用低点差或零点差、执行速度小于30毫秒的经纪商。该信号旨在各种市场环境下稳定运行，适合寻求收益与风险平衡的投资者。
如果您正在寻找一种透明、长期可靠的交易方法，追求持续增长和可控风险，欢迎订阅此信号。
没有评论
信号
价格
成长
订阅者
资金
结余
周
EA交易
交易
赢%
活动
PF
预期回报
提取
杠杆
每月30 USD
9%
0
0
USD
USD
1.3K
EUR
EUR
5
97%
111
73%
81%
2.01
1.00
EUR
EUR
34%
1:500