AUDNZD EURGBP EURCHF MT5 Reliable

Alexander Konstantin Webner
0条评论
可靠性
5
0 / 0 USD
每月复制 30 USD per 
增长自 2025 9%
PUPrime-Live2
1:500
  • 成长
  • 结余
  • 净值
  • 提取
交易:
111
盈利交易:
82 (73.87%)
亏损交易:
29 (26.13%)
最好交易:
69.06 EUR
最差交易:
-23.27 EUR
毛利:
220.42 EUR (6 525 pips)
毛利亏损:
-109.56 EUR (2 523 pips)
最大连续赢利:
12 (20.05 EUR)
最大连续盈利:
103.93 EUR (3)
夏普比率:
0.13
交易活动:
80.52%
最大入金加载:
26.83%
最近交易:
1 几小时前
每周交易:
30
平均持有时间:
1 一天
采收率:
1.20
长期交易:
47 (42.34%)
短期交易:
64 (57.66%)
利润因子:
2.01
预期回报:
1.00 EUR
平均利润:
2.69 EUR
平均损失:
-3.78 EUR
最大连续失误:
6 (-92.10 EUR)
最大连续亏损:
-92.10 EUR (6)
每月增长:
9.24%
算法交易:
97%
结余跌幅:
绝对:
0.00 EUR
最大值:
92.10 EUR (6.86%)
相对跌幅:
结余:
6.86% (92.10 EUR)
净值:
34.11% (419.26 EUR)

分配

交易品种 交易 Sell Buy
EURCHF.s 47
EURGBP.s 34
AUDNZD.s 29
AUDCAD.s 1
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
10 20 30 40 50
交易品种 毛利, USD 损失, USD 利润, USD
EURCHF.s 48
EURGBP.s 57
AUDNZD.s 21
AUDCAD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
交易品种 毛利, pips 损失, pips 利润, pips
EURCHF.s 1.8K
EURGBP.s 785
AUDNZD.s 1.4K
AUDCAD.s 51
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • 入金加载
  • 提取
最好交易: +69.06 EUR
最差交易: -23 EUR
最大连续赢利: 3
最大连续失误: 6
最大连续盈利: +20.05 EUR
最大连续亏损: -92.10 EUR

基于有关不同交易商真实账户的执行统计的平均滑移点按点数指定。它取决于 PUPrime-Live2 提供商以及订阅者之间不同的报价，以及订单执行的延迟。值越低意味着复制的质量越高。

无数据

该信号提供一种可靠且经过验证的交易策略，在过去5年中，已成功在各种市场环境下进行了测试。以1000欧元的本金起步，该信号稳定地实现了每月15%至20%的收益，平均回撤为5%至10%，最大回撤为30%。
该策略基于系统化的趋势跟踪和风险管理，不使用马丁格尔等高风险方法。所有交易通常在24小时内平仓，以限制风险并确保高流动性。
为了实现最佳性能，建议使用低点差或零点差、执行速度小于30毫秒的经纪商。该信号旨在各种市场环境下稳定运行，适合寻求收益与风险平衡的投资者。
如果您正在寻找一种透明、长期可靠的交易方法，追求持续增长和可控风险，欢迎订阅此信号。
没有评论
2025.12.09 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 10:50
Share of trading days is too low
2025.11.27 10:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 21:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
