- Wachstum
- Kontostand
- Equity
- Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
90 (73.77%)
Verlusttrades:
32 (26.23%)
Bester Trade:
69.06 EUR
Schlechtester Trade:
-23.27 EUR
Bruttoprofit:
230.78 EUR (7 047 pips)
Bruttoverlust:
-110.72 EUR (2 618 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (20.05 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
103.93 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
81.53%
Max deposit load:
26.83%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.30
Long-Positionen:
50 (40.98%)
Short-Positionen:
72 (59.02%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.56 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.46 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-92.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-92.10 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
9.50%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
92.10 EUR (6.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.86% (92.10 EUR)
Kapital:
34.11% (419.26 EUR)
Verteilung
|Symbol
|Trades
|Sell
|Buy
|EURCHF.s
|52
|EURGBP.s
|39
|AUDNZD.s
|29
|AUDCAD.s
|2
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|
10 20 30 40 50 60
|Symbol
|Bruttoprofit, USD
|Loss, USD
|Profit, USD
|EURCHF.s
|53
|EURGBP.s
|62
|AUDNZD.s
|21
|AUDCAD.s
|1
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
|Symbol
|Bruttoprofit, pips
|Loss, pips
|Profit, pips
|EURCHF.s
|2K
|EURGBP.s
|1K
|AUDNZD.s
|1.4K
|AUDCAD.s
|105
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
|
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
- Deposit load
- Rückgang
Bester Trade: +69.06 EUR
Schlechtester Trade: -23 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.05 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -92.10 EUR
Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.
Keine Angabe
Dieses Signal bietet Ihnen eine zuverlässige und erprobte Handelsstrategie, die über die letzten 5 Jahre umfassend in verschiedenen Marktphasen positiv getestet wurde. Gestartet mit einem Kapitaleinsatz von 1000€, erzielte das Signal konstant monatliche Gewinne zwischen 15% und 20%, bei einem durchschnittlichen Drawdown von 5-10% und einem maximalen Drawdown von 30%.
Die Strategie basiert auf einer disziplinierten Trendfolge mit einem systematischen Risiko-Management, bei dem keine risikoreichen Methoden wie Martingale angewendet werden. Alle Trades werden in der Regel spätestens nach 24 Stunden geschlossen, um das Risiko zeitnah zu begrenzen und eine hohe Liquidität sicherzustellen.
Für optimale Performance empfiehlt sich die Nutzung eines Brokers mit niedrigen oder gar keinen Spreads und einer Ausführungszeit unter 30 ms. Dieses Signal ist darauf ausgelegt, in verschiedensten Marktumgebungen stabil zu agieren und eignet sich besonders für Investoren, die eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Risiko suchen.
Abonnieren Sie dieses Signal, wenn Sie an einer transparenten, langfristig bewährten Handelsmethode interessiert sind, die konsequentes Wachstum bei kontrollierten Risiken bietet.
