Signale / MetaTrader 5 / AUDNZD EURGBP EURCHF MT5 Reliable
Alexander Konstantin Webner

AUDNZD EURGBP EURCHF MT5 Reliable

Alexander Konstantin Webner
0 Bewertungen
Zuverlässigkeit
5 Wochen
0 / 0 USD
Für 30 USD pro Monat kopieren
Wachstum seit 2025 10%
PUPrime-Live2
1:500
  • Wachstum
  • Kontostand
  • Equity
  • Rückgang
Trades insgesamt:
122
Gewinntrades:
90 (73.77%)
Verlusttrades:
32 (26.23%)
Bester Trade:
69.06 EUR
Schlechtester Trade:
-23.27 EUR
Bruttoprofit:
230.78 EUR (7 047 pips)
Bruttoverlust:
-110.72 EUR (2 618 pips)
Max. aufeinandergehende Gewinne:
12 (20.05 EUR)
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades:
103.93 EUR (3)
Sharpe Ratio:
0.13
Trading-Aktivität:
81.53%
Max deposit load:
26.83%
Letzter Trade:
2 Stunden
Trades pro Woche:
35
Durchschn. Haltezeit:
1 Tag
Erholungsfaktor:
1.30
Long-Positionen:
50 (40.98%)
Short-Positionen:
72 (59.02%)
Profit-Faktor:
2.08
Mathematische Gewinnerwartung:
0.98 EUR
Durchschnittlicher Profit:
2.56 EUR
Durchschnittlicher Verlust:
-3.46 EUR
Max. aufeinandergehende Verluste:
6 (-92.10 EUR)
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades:
-92.10 EUR (6)
Wachstum pro Monat :
9.50%
Algo-Trading:
96%
Rückgang/Kontostand:
Absolut:
0.00 EUR
Maximaler:
92.10 EUR (6.86%)
Relativer Rückgang:
Kontostand:
6.86% (92.10 EUR)
Kapital:
34.11% (419.26 EUR)

Verteilung

Symbol Trades Sell Buy
EURCHF.s 52
EURGBP.s 39
AUDNZD.s 29
AUDCAD.s 2
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
10 20 30 40 50 60
Symbol Bruttoprofit, USD Loss, USD Profit, USD
EURCHF.s 53
EURGBP.s 62
AUDNZD.s 21
AUDCAD.s 1
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
25 50 75 100 125 150 175 200 225 250 275 300
Symbol Bruttoprofit, pips Loss, pips Profit, pips
EURCHF.s 2K
EURGBP.s 1K
AUDNZD.s 1.4K
AUDCAD.s 105
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
500 1K 1.5K 2K 2.5K 3K 3.5K 4K
  • Deposit load
  • Rückgang
Bester Trade: +69.06 EUR
Schlechtester Trade: -23 EUR
Max. aufeinandergehende Gewinne: 3
Max. aufeinandergehende Verluste: 6
Max. Gewinn aufeinanderfolgender Gewinntrades: +20.05 EUR
Max. Verlust aufeinanderfolgender Verlusttrades: -92.10 EUR

Der durchschnittliche Slippage anhand der Statistik der Ausführung auf echten Konten verschiedener Broker ist in Punkten angegeben. Er hängt von der Differenz zwischen den Währungskursen des Anbieters von "PUPrime-Live2" und des Abonnenten sowie von Verzögerungen in der Ausführung von Orders ab. Je kleiner der Wert ist, desto besser ist die Qualität des Kopierens.

Dieses Signal bietet Ihnen eine zuverlässige und erprobte Handelsstrategie, die über die letzten 5 Jahre umfassend in verschiedenen Marktphasen positiv getestet wurde. Gestartet mit einem Kapitaleinsatz von 1000€, erzielte das Signal konstant monatliche Gewinne zwischen 15% und 20%, bei einem durchschnittlichen Drawdown von 5-10% und einem maximalen Drawdown von 30%.
Die Strategie basiert auf einer disziplinierten Trendfolge mit einem systematischen Risiko-Management, bei dem keine risikoreichen Methoden wie Martingale angewendet werden. Alle Trades werden in der Regel spätestens nach 24 Stunden geschlossen, um das Risiko zeitnah zu begrenzen und eine hohe Liquidität sicherzustellen.
Für optimale Performance empfiehlt sich die Nutzung eines Brokers mit niedrigen oder gar keinen Spreads und einer Ausführungszeit unter 30 ms. Dieses Signal ist darauf ausgelegt, in verschiedensten Marktumgebungen stabil zu agieren und eignet sich besonders für Investoren, die eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Risiko suchen.
Abonnieren Sie dieses Signal, wenn Sie an einer transparenten, langfristig bewährten Handelsmethode interessiert sind, die konsequentes Wachstum bei kontrollierten Risiken bietet.

2025.12.09 09:53
Removed warning: The number of deals on the account is too small to evaluate trading
2025.12.05 15:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.12.05 13:42
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.12.01 02:52
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.12.01 01:42
Removed warning: Low trading activity - not enough trades detected during the last month
2025.11.27 10:50
Share of trading days is too low
2025.11.27 10:50
Share of days for 80% of trades is too low
2025.11.26 21:06
Trading operations on the account were performed for only 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
80% of trades performed within 0 days. This comprises 0% of days out of the 1 days of the signal's entire lifetime.
2025.11.26 21:06
Low trading activity - only 0 trades detected in the last month
2025.11.26 21:06
This is a newly opened account, and the trading results may be of random nature
2025.11.26 21:06
The number of deals on the account is too small to evaluate trading quality
