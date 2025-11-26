Dieses Signal bietet Ihnen eine zuverlässige und erprobte Handelsstrategie, die über die letzten 5 Jahre umfassend in verschiedenen Marktphasen positiv getestet wurde. Gestartet mit einem Kapitaleinsatz von 1000€, erzielte das Signal konstant monatliche Gewinne zwischen 15% und 20%, bei einem durchschnittlichen Drawdown von 5-10% und einem maximalen Drawdown von 30%.

Die Strategie basiert auf einer disziplinierten Trendfolge mit einem systematischen Risiko-Management, bei dem keine risikoreichen Methoden wie Martingale angewendet werden. Alle Trades werden in der Regel spätestens nach 24 Stunden geschlossen, um das Risiko zeitnah zu begrenzen und eine hohe Liquidität sicherzustellen.

Für optimale Performance empfiehlt sich die Nutzung eines Brokers mit niedrigen oder gar keinen Spreads und einer Ausführungszeit unter 30 ms. Dieses Signal ist darauf ausgelegt, in verschiedensten Marktumgebungen stabil zu agieren und eignet sich besonders für Investoren, die eine ausgewogene Balance zwischen Rendite und Risiko suchen.

Abonnieren Sie dieses Signal, wenn Sie an einer transparenten, langfristig bewährten Handelsmethode interessiert sind, die konsequentes Wachstum bei kontrollierten Risiken bietet.